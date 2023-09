Ce supervolcan fait trembler l'Italie

Mais c'est quoi un supervolcan?

Selon Wikipédia, un supervolcan est un volcan qui produit des superéruptions, soit les éruptions les plus importantes et les plus volumineuses sur Terre. L'intensité de ces explosions varie, mais est suffisante pour créer des dommages considérables à l'échelle d'un continent et même avoir des effets sévères, voire cataclysmiques, pour le climat et la vie sur Terre.