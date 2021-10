Une voiture submergée par les eaux, à Catane, le 26 octobre 2021. Image: epa-efe

Des pluies torrentielles inondent Catane, en Sicile

Une tempête infernale a dévasté les rues de Catane, deuxième plus grande ville de la Sicile. Deux morts sont à déplorer, ont conclu mardi les autorités.

Rien ne semble leur résister. Mardi 26 octobre, de violentes inondations ont noyé le centre-ville de Catane, à l'Est de la Sicile. Lesquelles ont fait au moins deux morts. Les habitants ont dû faire face à des rues muées en lacs et rivières, résultant en des scènes apocalyptiques qu'ils ont alors partagé en masse sur les réseaux sociaux.👇

Le porte-parole d'un groupe de bénévoles qui aide la police et les pompiers a indiqué que le corps d'un homme de 53 ans avait été retrouvé sous une voiture dans la ville de Gravina, au nord de Catane. «La situation d'urgence est généralisée et extrêmement critique et elle ne semble pas s'améliorer», a-t-il déclaré aux médias locaux.

Au moins jusqu'à vendredi

A Catane, deuxième plus grande ville sicilienne, les inondations ont également provoqué une panne d'électricité. Les autorités ont ordonné la fermeture temporaire de tous les établissement publics, à l'exception des pharmacies et des épiceries.

«J'exhorte toutes les personnes à ne pas quitter leur domicile, sauf en cas d'urgence» Salvo Pogliese, maire de Catane facebook

D'après le site météorologique italien Ilmeteo.it, une partie de la Sicile et de la Calabre est frappée par un cyclone tropical rare, appelé «Medicane». La tempête devrait atteindre son point culminant entre jeudi et vendredi, affirme le ministère. (mndl)