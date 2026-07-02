La proximité est-elle trompeuse? La cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, ici en contact étroit avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Image: Gregorio Borgia / AP / dpa

Giorgia Meloni bloque une aide de plusieurs milliards pour l'Ukraine

L'Otan se réunit la semaine prochaine pour un sommet à Ankara. Cependant, l'Italie s'oppose désormais à un engagement d'aide en faveur de l'Ukraine.

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Peu avant le sommet de l'Otan prévu la semaine prochaine en Turquie, l'Italie assène un coup dur à l'Ukraine. Selon les informations du Frankfurter Allgemeine Zeitung, le gouvernement de Giorgia Meloni bloque des engagements d'aide militaire à long terme de l'Alliance en faveur de l'armée ukrainienne.

Les Etats membres de l'Otan se réuniront les 7 et 8 juillet pour un sommet à Ankara. Cependant, un engagement pris par l'Alliance lors du sommet de l'Otan de 2024 à Washington fait l'objet de désaccords.

Des tensions au sein de l'Otan en perspective

A l'époque, l'Alliance avait garanti à l'Ukraine une aide annuelle de 40 milliards d'euros (environ 36,7 milliards de francs).

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Le président américain sortant, Joe Biden, avait toutefois refusé une inscription à long terme de cet engagement. Il ne voulait pas lier les mains de son successeur. Le nouveau président américain, Donald Trump, a stoppé les engagements financiers des Etats-Unis. Ce sont désormais les autres Etats membres de l'Alliance qui compensent le montant américain.

Dans la recommandation finale pour le sommet de l'Otan de la semaine prochaine, un montant total d'environ 70 milliards d'euros (64,3 milliards de francs) par an devait même être fixé jusqu'en 2027, auquel s'ajoutent encore 30 milliards d'euros (27,5 milliards de francs) supplémentaires de l'Union européenne. C'est ce calendrier que l'Italie bloque désormais.

Avant son élection, la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, avait fait campagne contre les aides à l'Ukraine, mais elle s'est montrée, une fois au pouvoir et jusqu'ici, plus conciliante qu'escompté.