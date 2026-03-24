Jair Bolsonaro à Brasilia en 2024. Getty Images South America

Bolsonaro purgera une partie de sa peine à la maison

Un juge de la Cour suprême brésilienne a autorisé l'ex-président à purger sa peine à domicile, à titre temporaire, quand il sortira de l'hôpital où il est soigné pour une bronchopneumonie.

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«J'autorise l'assignation à résidence humanitaire temporaire pour une durée initiale de 90 jours», a déclaré le juge de la Cour suprême brésilienne Alexandre de Moraes à propos de Jair Bolsonaro. Ce délai pourra être renouvelé selon les expertises médicales. Une décision qui entrera en vigueur quand l'ex-président sortira de l'hôpital où il est soigné actuellement pour une bronchopneumonie.

Condamné à 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'Etat, Jair Bolsonaro, 71 ans, purgeait depuis la mi-janvier sa peine dans le complexe pénitentiaire de Papuda, à Brasilia. (ag/ats)