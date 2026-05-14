L'Inde condamne l'attaque d'un navire battant pavillon indien au large d'Oman

Le ministère indien des Affaires étrangères a qualifié jeudi d'«inacceptable» l'attaque d'un navire battant pavillon indien qui a fait naufrage au large d'Oman.

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Le ministère indien des Affaires étrangères indien Subrahmanyam Jaishankar. Keystone

Le ministère indien des affaires étrangères a qualifié jeudi d'«inacceptable» l'attaque d'un navire battant pavillon indien, au large d'Oman. Celui-ci a fait naufrage, selon un organisme de surveillance de la sécurité maritime.

New Delhi n'a pas donné davantage de détails sur cette attaque survenue mercredi, ni sur le sort de ce navire non identifié, ni sur l'identité des responsables présumés.

«L'attaque contre un navire battant pavillon indien au large des côtes omanaises hier est inacceptable, et nous déplorons que la navigation commerciale et les marins civils continuent d'être pris pour cibles» Le Ministère indien des affaires étrangères

Tous les membres d'équipage, secourus par Mascate, sont sains et saufs, a-t-il ajouté, sans fournir davantage de détails.

Explosion suspecte

Selon la société de sécurité maritime Vanguard Tech, le cargo – identifié comme étant le MSV Haji Ali – transportait 14 membres d'équipage et aurait coulé au large des côtes omanaises après une explosion, d'après ses informations.

Vanguard a indiqué que le navire transportait du bétail depuis le port de Berbera, situé dans la région séparatiste du Somaliland en Somalie, à destination de Sharjah, aux Emirats arabes unis, lorsqu'il y a eu une «explosion suspecte qui serait due à une frappe de drone ou de missile».

«Un incendie aurait éclaté à bord, contraignant l'équipage à abandonner le navire avant que celui-ci ne sombre»

Contacté par l'AFP, le Ministère indien des affaires étrangères n'a pas répondu aux demandes d'informations supplémentaires au sujet de ce navire.

Le blocage du détroit d'Ormuz, une voie maritime stratégique, par lequel transite en temps normal un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié consommé dans le monde, a fait grimper les prix du gaz et des carburants, mettant sous pression les économies fortement dépendantes des importations énergétiques, dont celle de l'Inde.

«Nous déplorons que la navigation commerciale et les marins civils continuent d'être pris pour cible», a indiqué New Delhi.

L'Inde accueille jeudi et vendredi une réunion des ministres des affaires étrangères des Brics, un bloc de 10 États non occidentaux regroupant près de la moitié de la population mondiale.

Parmi eux, l'Iranien Abbas Araghchi, qui n'a pas évoqué cette attaque mais a insisté sur le fait que le détroit d'Ormuz «est ouvert à tous» les navires commerciaux qui «coopèrent» avec sa marine. (dal/ats/afp)