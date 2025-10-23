ciel couvert10°
Brésil

Le président brésilien Lula briguera un quatrième mandat en 2026

Brazil&#039;s President Luiz Inacio Lula da Silva talks to journalists during a joint press conference with Indonesian President Prabowo Subianto at Merdeka Palace in Jakarta, Indonesia, Thursday, Oct ...
Le président brésilien de gauche Luiz Inacio Lula da Silva est prêt pour un nouveau mandat.Keystone

Le président brésilien Lula veut poursuivre

Malgré ses bientôt 80 printemps, le chef d'Etat brésilien assure être d'attaque pour rempiler pour un nouveau mandat en 2026.
23.10.2025, 18:2623.10.2025, 18:26

Le président brésilien de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré jeudi qu'il serait candidat à la réélection pour un quatrième mandat lors du scrutin de 2026. Une déclaration faite à l'occasion d'une visite officielle en Indonésie.

«Je vais briguer un quatrième mandat au Brésil (...). Mon mandat se termine fin 2026, mais je me prépare à disputer de nouvelles élections», a déclaré Lula lors d'un discours au côté de son homologue indonésien Prabowo Subianto, à Jakarta. Et d'ajouter:

«Je vais avoir 80 ans (réd: lundi prochain), mais vous pouvez être sûr que j'ai la même énergie que quand j'en avais 30»

Ces derniers mois, le président brésilien, de retour au pouvoir en 2023 après deux premiers mandats de 2003 à 2010, a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il avait l'intention de briguer la réélection s'il était en bonne santé, sans le confirmer de façon catégorique.

Il avait expliqué à une radio locale début octobre:

«Si, au moment de décider, j'ai la motivation que j'ai aujourd'hui, la vigueur physique que j'ai aujourd'hui, l'envie que j'ai aujourd'hui, je n'ai aucun doute que je serai candidat à la présidence de la République pour un quatrième mandat.»

Défenseur

Fin 2024, sa capacité à briguer la réélection avait été mise en doute quand il avait dû être opéré d'urgence pour résorber un hématome dans le crâne lié à une chute. Lula était également en difficulté dans les sondages, en raison notamment d'une forte inflation sur le prix des aliments début 2025.

Bolsonaro prend 27 ans de prison

Mais il a connu un regain de popularité ces dernières semaines, en s'affichant en défenseur de la «souveraineté nationale» en pleine crise diplomatique et commerciale entre le Brésil et les Etats-Unis.

L'administration du président Donald Trump a imposé une surtaxe punitive de 50% sur de nombreux produits brésiliens et a infligé des sanctions individuelles à des autorités du pays sud-américain en représailles à une supposée «chasse aux sorcières» contre son allié d'extrême droite Jair Bolsonaro, prédécesseur de Lula.

Déjà inéligible, Bolsonaro a été condamné en septembre à 27 ans de prison pour une tentative de coup d'Etat visant à empêcher le retour au pouvoir de Lula après la victoire électorale de ce dernier fin 2022. Le camp bolsonariste s'est pour l'heure montré incapable de s'entendre sur un candidat pour 2026. (ats/afp/svp)

