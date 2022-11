Le Japon délivre les premiers certificats d'union de même sexe

Lula bat Bolsonaro de justesse et on craint des troubles au Brésil

Un général américain: «La libération de la Crimée devrait avoir lieu début 2023»

Ben Hodges est l'ancien commandant en chef de l'armée américaine en Europe. Il connaît bien l'armée russe et celle-ci donne une image désastreuse.

Comment se fait-il que le Kremlin en soit venu à bombarder des habitations et à spéculer sur l'utilisation d'armes nucléaires et de «bombes sales»?

Ben Hodges les Russes ont été vaincus dans toutes les facettes de ce conflit, c'est à dire dans les airs, sur terre et sur mer. L'Ukraine est désormais passée à l'offensive et son élan irréversible ne peut être freiné. Comme Moscou ne peut pas inverser cette avancée, les Russes tentent de faire durer le conflit aussi longtemps que possible.