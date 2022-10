Le Japon accueille à nouveau les touristes, mais le masque reste obligatoire

Les tarifs des billets d'avion peuvent cependant être dissuasifs, gonflés par la flambée des prix du carburant, les lourdes pertes subies par les compagnies aériennes depuis 2020 et la guerre en Ukraine qui oblige les vols en provenance d'Europe à contourner la Russie . (ats/jch)

Le Japon table sur la baisse du yen, qui a perdu 25% de sa valeur face au dollar depuis le début de l'année, pour attirer les touristes et participer à la relance de son économie.

Les nouveaux arrivants devront s'adapter aux habitudes sanitaires encore très strictes au Japon, où le port du masque est systématique dans les transports et les commerces, et observé par beaucoup y compris en extérieur.

Le gouvernement japonais avait entrouvert la porte aux touristes depuis juin, mais seulement dans le cadre de voyages organisés. Ce dispositif avait été allégé début septembre pour autoriser les séjours individuels, mais toujours via une agence de voyages.

«Nous avons acheté nos billets il y a plus de deux ans, mais nous avons dû reporter trois fois ce voyage»

Les visiteurs en provenance de 68 pays et territoires bénéficient de nouveau, depuis mardi, d'une exemption de visa pour les séjours touristiques au Japon, s'ils peuvent présenter une preuve de vaccination contre le Covid-19 ou un test négatif réalisé moins de trois jours avant le départ.

«Je suis heureuse d'être à Tokyo, c'est un très, très vieux rêve qui devient réalité. Nous planifions ce voyage avant même la pandémie et nous avons attendu, attendu.»

Le Japon a rouvert mardi ses portes aux touristes étrangers. Il met ainsi entièrement fin aux restrictions en place à ses frontières depuis près de deux ans et demi pour faire face à la pandémie de coronavirus.

