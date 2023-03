Des milliers de petites îles comme les Dogashimas sont sous bannière japonaise. Bild: www.imago-images.de

Le Japon vient de découvrir 7000 îles sur son territoire

Un pays qui ne sait pas combien il possède d'îles? Le Japon vient de répertorier ses eaux à l'aide d'une technologie de pointe et a été agréablement surpris.

Le Japon se compose de quatre îles principales, Hokkaidô, Honshû, Shikoku et Kyûshû, ainsi que de 6 848 autres îles. C'est du moins ce que les Japonais croyaient jusqu'à présent.

Une nouvelle cartographie numérique de la «Geospatial Information Authority of Japan» (GSI) a récemment révélé qu'il y avait 14 125 îles sur le territoire japonais. C'est plus du double des 6 852 officiellement répertoriées dans l'empire du Pacifique depuis un rapport des garde-côtes japonais datant de 1987.

7 000 nouvelles îles n'ont aucune influence sur la superficie totale

Les cartographes du GSI ont souligné que ce nouveau chiffre était surtout dû à la technologie de mesure de pointe utilisée et à la précision des cartes utilisées. Il ne modifie en rien la superficie totale des terres appartenant au Japon.

Cela s'explique aussi par le fait que beaucoup de ces îles sont minuscules. Seules celles qui ont un diamètre d'au moins 100 mètres ont été incluses dans la nouvelle liste. Les îles artificielles n'ont pas été prises en compte.

Guerres des îles

Certaines des îles entourant le Japon ont été et sont toujours au cœur de conflits territoriaux. Ainsi, le Japon revendique les îles Kouriles du sud, détenues par la Russie. Cette chaîne d'îles au nord du Japon compte à elle seule plus de 30 îlots d'origine volcanique. Tokyo les appelle les «Territoires du Nord». Le différend avec la Russie remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les troupes soviétiques se sont emparées des îles et les ont prises au Japon.

Une vue de l'île de Yankicha et de son cratère volcanique: Yankicha fait partie des îles Kouriles du sud. Bild: imago-images.de

Le Japon affirme également avoir une revendication historique sur les îles Senkaku inhabitées en mer de Chine orientale, qu'il administre actuellement, mais la Chine a contesté cette revendication à plusieurs reprises. Les deux pays se disputent également depuis plus de 70 ans la souveraineté d'un archipel de la mer du Japon, appelé Dokdo par Séoul et Takeshima par Tokyo.

