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La Chine mène des exercices militaires dans les eaux du Japon

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Des navires militaires chinois (illustration).Keystone

La Chine mène des exercices militaires dans les eaux du Japon

Un navire militaire chinois a mené un exercice de tir réel dans les eaux du Japon, lors d'un entraînement conjoint avec la Russie. En réaction, Tokyo a mobilisé sa propre marine.
21.07.2026, 06:5921.07.2026, 07:04

Un navire chinois a procédé à un exercice de tir réel dans la zone économique exclusive du Japon lors d'un entraînement conjoint avec la Russie, a rapporté mardi le ministère nippon de la défense. L'incident est survenu dimanche.

C'est la première fois que le ministère rapporte un exercice de tir réel de la Chine dans la zone économique exclusive (ZEE) du Japon, ont indiqué les médias japonais.

A l'issue de cet exercice, le Japon a contacté Pékin par la voie diplomatique pour lui faire savoir que cet exercice «aurait pu mettre en danger la navigation des navires se trouvant à proximité», a déclaré mardi un porte-parole en chef du gouvernement japonais.

Un tir de missile chinois dans le Pacifique sème l'inquiétude

Une frégate de la marine russe

Le destroyer lance-missiles chinois de classe Luyang III a été aperçu en train de réaliser cette manoeuvre à 180 kilomètres au sud-ouest de l'île d'Okinotori, le territoire le plus méridional du Japon.

Vers 02h00 du matin le même jour, Tokyo avait observé une flotte de quatre navires – trois navires chinois et une frégate de la marine russe – à 330 kilomètres au sud-ouest de l'île, alors qu'ils se dirigeaient vers le nord-est.

Lorsque l'exercice de tir réel a débuté, la frégate russe se trouvait également à proximité, a indiqué la chaîne publique japonaise NHK. Ce dernier exercice de tir réel a incité Tokyo à mobiliser ses propres navires et avions de guerre pour surveiller et suivre la situation, a déclaré le porte-parole.

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«Nous continuerons à surveiller avec inquiétude les agissements des navires chinois et russes dans les eaux entourant notre pays», a-t-il ajouté.

Tensions

Au début du mois, des navires des gardes-côtes japonais et chinois se sont affrontés près d'îles contestées. Chacune des parties affirment avoir repoussé les navires de l'autre ayant pénétré dans ses eaux territoriales.

Les tensions sino-japonaises se sont aggravées après que la première ministre nippone, Sanae Takaichi, a suggéré en novembre dernier que Tokyo pourrait intervenir militairement si la Chine attaquait Taïwan, île dont Pékin revendique la souveraineté.

Pékin a condamné ces propos et a exhorté ses citoyens à éviter de se rendre au Japon, tout en renforçant les restrictions commerciales visant certaines entreprises japonaises. (ats)

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