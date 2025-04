Jeff Bezos devrait regarder où il est met les pieds

Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et de Blue Origin, s’est offert une chute spectaculaire en direct en voulant accueillir Lauren Sánchez après un vol spatial historique 100% féminin. Une scène lunaire devenue virale.

Plus de «International»

Jeff Bezos voulait marquer le coup. Résultat: c’est le sol qui l’a marqué.

Lundi 14 avril, dans le désert du Texas, le milliardaire de 61 ans s’est précipité avec un enthousiasme un poil trop énergique vers la capsule New Shepard, tout juste revenue d’un vol suborbital mené par Blue Origin. A bord: sa fiancée Lauren Sánchez et d’autres femmes pour une mission aussi historique que controversée.

Mais alors qu’il court pour l’accueillir, Bezos trébuche et s’écrase face contre terre. Littéralement.

Vidéo: twitter

La scène, captée en direct sur la retransmission officielle, aurait pu passer inaperçue. Mais dans l’ère des captures d’écran et des ralentis moqueurs, impossible d’y échapper. Le deuxième homme le plus riche du monde qui s’étale en plein désert? Internet en a fait un mème avant même qu’il ne se relève.

Heureusement pour lui, rien de cassé; ni os, ni égo apparemment. Jeff Bezos s’est rapidement relevé pour ouvrir la trappe du vaisseau et enlacer Lauren Sánchez, visiblement bouleversée par son voyage.

Femmes dans l'espace, homme à terre

Lauren Sánchez était accompagnée de la chanteuse Katy Perry, de la journaliste Gayle King, de la scientifique Aisha Bowe, de l’activiste Amanda Nguyen et de la productrice Kerianne Flynn pour cette mission NS-31 — le premier vol spatial entièrement féminin depuis celui de Valentina Terechkova, en 1963.

Le vol a duré onze minutes, juste assez pour traverser la ligne de Kármán (à 100 km d’altitude) et jeter un œil à la Lune, à l’espace, et à la planète bleue. «I love this crew!», a tweeté le patron de la société Blue Origin.

Mais de ce jour si spécial dans l'espace, les images qu’on retiendra ne sont pas uniquement celles venues du ciel. (max)