Le mariage de Jeff Bezos va secouer cette ville italienne cet été

De plus amples détails ont été dévoilés sur le mariage de l'année, qui verra le deuxième homme le riche du monde s'unir à la journaliste la plus affriolante de la galaxie, dans une célèbre ville européenne, à la fin du mois de juin.

Avec deux ans de fiançailles et des milliards de dollars au compteur, c'est peu dire que Lauren Sanchez, 55 ans, et Jeff Bezos, 61 ans, ont tout ce qu'il faut pour planifier la célébration ultime. Après de premiers murmures à la mi-mars, faisant état d'«invitations imminentes» et de «noces à l'étranger», de nouvelles révélations ont fuité dans la presse people cette semaine. Et elles nous mettent d'ores et déjà l'eau à la bouche.

A commencer par la très attendue... liste des invités.

Forcément, selon TMZ, le mariage du deuxième homme le plus riche du monde envoie du lourd. Parmi les chanceux à avoir décroché leur invitation, citons d'abord le président des Etats-Unis, Donald Trump, mais aussi sa fille, Ivanka Trump, ainsi que son gendre, Jared Kushner. Dans la même orbite politique et financière, citons le frère de ce dernier, Joshua Kushner, ainsi que sa femme, le top model Karlie Kloss.

Toujours dans le petit milieu des affaires et des milliardaires de la tech, on sait déjà que le magnat Bill Gates a été invité, tout comme le magnat des médias Barry Diller. On ignore encore si les milliardaires Elon Musk et Mark Zuckerberg ont été snobés ou s'ils figurent aussi parmi les convives.

Côté showbiz et cinéma, mentionnons Eva Longoria, amie de longue date de Lauren Sanchez, l'acteur Andrew Garfield, le bon pote du futur marié Leonardo DiCaprio, la chanteuse Barbara Streisand, la reine Rania de Jordanie pour le côté royal, ainsi qu'une poignée inévitable de Kardashian (Kim et sa maman, Kris Jenner). Sans oublier Oprah Winfrey parce que, franchement, qu'est-ce qu'un mariage sans Oprah?

Lauren Sanchez et Kim Kardashian sont de bonnes copines. WireImage

Côté fashion, la soirée ne se fera pas sans quelques mannequins et figures éminentes de l'industrie de la mode, comme la créatrice Diane von Fürstenberg et les mannequins Brooks Nader et Camila Morrone (l'ex de Leonardo, ça promet des étincelles). Evidemment, l'iconique patronne de Vogue, Anna Wintour, qui a pris la mariée sous son aile avant le MET gala l'an dernier, a reçu son carton d'invitation. C'est d'ailleurs l'impitoyable rédactrice en cheffe qui aurait suggéré à la mariée d'opter pour du Oscar de la Renta pour sa robe.

Une création du couturier «légèrement plus subtile que le style habituel de Lauren» (les mots sont du Daily Mail), qui ne comporte apparemment pas l'un des soutiens-gorge apparents très appréciés de Lauren Sanchez - comme celui qu'elle portait pour l'investiture du président américain.

Comment oublier? Keystone

A ce gratin déjà copieux devraient s'ajouter l'acteur Orlando Bloom et sa femme Katy Perry - à la seule condition que la chanteuse redescende sur Terre après son vol orbital en mai prochain, à bord d'une capsule BlueOrigin (et si ce n'est pas le cas, il faudra s'inquiéter, parce que la mariée sera également de ce voyage spatial).

Destination... l'Italie!

C'est donc à la fin du mois de juin que tout ce beautiful people convergera vers l'Europe pour une affaire glorieusement romantique. Direction l'Italie, et plus exactement Venise. Un choix logique, pour un couple très épris de la cité des Doges et qui l'a fréquemment visitée depuis le début de leur idylle, en 2019. Accessoirement, la même ville que s'étaient choisie les Clooney pour leurs sublimes noces, en 2014. Bouh, les copieurs.

Ceci dit, oubliez la petite cérémonie «privée et symbolique» dans un luxueux palais-boutique du XVIe siècle de George et Amal. Le mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez sera d'un tout autre acabit.

«Ce sera une célébration d'une ampleur telle que les noces somptueuses de George Clooney dans la ville italienne en 2014 – avec Cindy Crawford, Matt Damon et Emily Blunt – s'apparenteront à un rassemblement dans une salle d'église autour de saucisses» The Daily Mail, toujours aussi subtil et imagé

Selon la journaliste très bien informée Alison Boshoff dans le Daily Mail, des «informations en provenance d'Italie» suggèrent que les noces pourraient prendre place à bord du giga-yacht de Jeff Bezos, Koru, un gros machin de 500 millions de dollars, ancré dans la lagune de Venise.

Le hic? Le plus grand yacht à mât jamais construit (127 mètres de long) ne peut accueillir qu'un nombre «relativement modeste» de passagers - soit 18 personnes, réparties dans neuf cabines.

Le duo terrible à Portofino, en 2023. GC Images

Deuxième hic? En raison des réglementations visant à protéger Venise, un yacht de cette taille devrait jeter l'ancre près de l'Arsenale, qui n'est pas la plus belle partie de la ville. «Tout l'argent du monde ne suffira pas à changer ces réglementations», regrette un observateur. «Vous ne voudriez pas vous réveiller à Venise sans avoir vue sur le Grand Canal.»

Faut avouer que ce serait dommage.

Cependant, d'autres sources affirment que le superyacht se contera d'être «impliqué» dans les célébrations, par exemple en servant de taxi et de navette d'excursion pendant les festivités.

«Je vous promets que le mariage n'aura pas lieu sur le bateau» Un ami, parfaitement placé, au Daily Mail, mardi soir

Pendant ce temps, comme le note la journaliste Alison Boshoff, deux des meilleurs hôtels de la ville, le Gritti Palace et l'Aman, affichent déjà complet du 26 au 29 juin. Les prix des chambres démarrent autour de 800 dollars et peuvent atteindre les 25 000 selon la taille de la suite en haute saison. Aucun des deux établissements n'a souhaité répondre aux questions du Daily Mail.

A noter que le choix de l'Aman serait plutôt étonnant, étant donné qu'il a déjà été utilisé pour le mariage des Clooney il y a onze ans.

Les Clooney en septembre 2016. GC Images

Quoi qu'il en soit, Venise se prépare d'ores et déjà à accueillir cet évènement éminemment gratiné et éminemment exclusif: toute la flotte de bateaux-taxis devrait être mobilisée pour transporter les invités sur les canaux.

«Le mariage est sur le point de devenir un événement social déterminant de 2025, non seulement pour le couple mais pour Venise elle-même» Un site d'information local, cité par le Mail

En espérant que les locaux, déjà lassés des touristes, n'accueillent pas cette brochette de VIP avec des oeufs pourris. Affaire à suivre.