Poutine se préparerait à mobiliser des ados

Selon les services secrets militaires ukrainiens, la Russie prévoit de mobiliser 500 000 hommes supplémentaires. Parmi eux, des jeunes ukrainiens résidant dans les zones occupées par Moscou et nés en 2007.

Bojan Stula / ch media

Au nord de Bakhmout et de la localité de Soledar, les Russes progressent. Mais au prix d'énormes pertes.

Le ministère ukrainien de la Défense chiffre le nombre total actuel de soldats russes tués depuis le début de la guerre à 112 470, auxquels s'ajouteraient chaque jour 600 à 700 tués supplémentaires.

Même si ces données ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante et que Moscou les dément, il semble évident que la tactique d'attaque russe creuse d'énormes brèches dans les rangs de l'agresseur.

Les informations selon lesquelles le Kremlin prévoit une nouvelle vague de mobilisation semblent de plus en plus plausibles.

La date butoir est fixée

C'est ce qu'a affirmé pour la première fois Vadym Skibitsky, le chef adjoint des services secrets militaires ukrainiens, lors d'un entretien avec le journal britannique Guardian à la fin de la semaine dernière. Le général des services secrets a cité le 15 janvier comme date butoir et le nombre de 500 000 nouvelles recrues comme objectif visé par les prétendus plans secrets de Moscou.

Ces données sont aussi celles données par l'analyste Andrii Cherniak, et celles confirmées par les services secrets militaires ukrainiens sur leur site Internet. Mais du côté russe aussi, on semble de plus en plus convaincu qu'il est urgent d'envoyer des troupes supplémentaires pour vaincre l'Ukraine, si l'on en juge par le déroulement défavorable de la guerre jusqu'à présent.

Ainsi, l'ultranationaliste et ancien colonel du FSB Igor Strelkov croit en une «deuxième et peut-être troisième vague de mobilisation» à l'occasion de l'anniversaire de l'«opération spéciale» de Poutine fin février:

«Dès que le Kremlin réalisera qu'il n'y a pas d'accord (avec l'Ukraine), il devra tôt ou tard recourir à d'autres moyens» Igor Strelkov

La crainte d'un nouvel exode massif

De tels scénarios sont alimentés par des informations de la résistance ukrainienne selon lesquelles les Russes auraient commencé à enrôler de force des hommes dans le service militaire dans les régions occupées de Louhansk et de Donetsk. Des écoliers se retrouveraient même sur les listes de mobilisation.

«Les enfants ukrainiens nés en 2005 et 2006 doivent se présenter pour s'inscrire au service militaire obligatoire», a révélé lundi la Résistance nationale, une sous-organisation des forces spéciales ukrainiennes, sur son site Internet.

L'objectif des occupants russes serait d'enrôler cette année encore les classes de fin d'études dans l'armée. C'est pourquoi la Résistance nationale appelle les parents à quitter les territoires occupés et à mettre leurs enfants en sécurité à l'extérieur.

La crainte d'un nouvel exode massif est sans doute la raison principale pour laquelle Moscou a jusqu'à présent évité toute annonce de mobilisation supplémentaire imminente. Au contraire, Poutine a expressément démenti de tels projets en décembre; tous les mobilisés n'auraient même pas encore été envoyés au front.

Si la prochaine vague d'enrôlement a lieu malgré tout, la panique et les protestations sont programmées en Russie. Après la mobilisation partielle de 300 000 recrues ordonnée en septembre dernier, des centaines de milliers de jeunes Russes ont quitté précipitamment le pays pour échapper à l'engagement fatal dans la guerre en Ukraine.

Même parmi les plus grands patriotes, il est peu probable que quelqu'un croie encore aujourd'hui les assurances données à l'époque par Poutine, selon lesquelles les nouveaux mobilisés ne seraient envoyés en Ukraine pour combattre qu'après avoir suivi une formation approfondie et être parfaitement équipés.