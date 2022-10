L'Ukraine a promis 100 000 dollars pour la capture d'Igor Girkin, alias Strelkov, ancien leader de la République autoproclamée de Donietsk. image: wikipedia.org

L'Ukraine met sa tête à prix: Igor Girkin, le séparatiste qui tire sur Poutine

Depuis le mois de février, celui qu'on surnomme le «Tireur» ne mâche pas ses saillies contre la stratégie militaire russe. Pour Igor Girkin, ancien colonel de réserve du FSB et ultra-nationaliste convaincu, les Russes nagent en pleine Bérézina. Cette semaine, il a donc décidé de reprendre les armes et d'aller régler les choses lui-même en Ukraine. Portrait d'un séparatiste et serial tweeteur.

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, «Strelkov» (traduisez: le «Tireur»), Igor Girkin de son vrai nom, tire loin du front, depuis son bureau de Moscou. Dans son viseur? Les défaillances de «l'opération militaire spéciale».

«L'opération ne se déroule clairement pas comme prévu, car le plan était plein de contradictions», affirme l'expert militaire sur sa chaîne YouTube, sur fond du drapeau de la «Novorossia». image: youtube

Depuis le 24 février 2022, l'ex-ministre de la République autoproclamée de Donetsk, 51 ans, clame bruyamment sur ses réseaux sociaux tout le mal qu’il pense de l'offensive russe. N'y voyez là aucune tentative de protéger les Ukrainiens. Les objectifs de guerre du «Tireur» sont plus extrêmes encore que ceux du Kremlin.

D'où la liberté d'expression dont jouit Igor Girkin de la part du Kremlin. Y compris lorsque cet ultra-nationaliste de la première heure accuse les autorités russes de vivre «sur la planète des poneys roses» ou qu'il se moque des frappes «ridicules» sur Kiev.

«C'est comme essayer d'effrayer un hérisson en lui montrant votre cul nu» Igor Girkin sur Telegram

Igor Girkin, son truc, c'est plutôt d'appeler à la «guerre totale», à l'utilisation de frappes nucléaires tactiques pour «conduire 20 millions de réfugiés en Europe» ou encore à se débarrasser du ministre de la Défense russe, Sergueï Choïgou, par un peloton d'exécution.

Ne vous fiez pas à ce teint pâle, ce corps frêle, ces mains lisses et cette fine moustache «qui lui donne un air de personnage de film de cape et d'épée »: Igor Girkine n'a pas le physique de son CV. image: bazovo

Dans les années 1990, l'ancien colonel est passé par tous les grades et par toutes les guerres: Transnitrie, Bosnie, Tchétchénie.

Fort de son expérience, lassé des déconfitures et du «manque d'agressivité» de l'armée russe dont il n'a cessé de proclamer la fin, Igor Girkin a décidé d'agir. Enfin autorisé à repartir sur le front, le franc-tireur a retrouvé cette semaine les joies du terrain, à la tête d'une unité spéciale de volontaires.

Une récompense de 100 000 dollars

Un retour sur le sol d'Ukraine dont plusieurs canaux patriotiques russes se sont fait les fiers étendards. Parmi eux, son épouse, Miroslava Reginskaya.

Le 15 octobre, la jeune femme de 29 ans poste une photo de son homme en treillis et rassure ses adeptes: «Il va bien. Il nous contactera bientôt». image: telegram

Il n'en fallait pas plus pour mettre les Ukrainiens dans tous leurs états - en particulier le ministère de la Défense, qui promet une récompense de 100 000 dollars pour la capture de l'homme qu'elle estampille de longue date du titre «terroriste».

Guerre et crash

L'Ukraine n'a pas eu besoin de cette mise à prix pour empêcher Igor Girkin de dormir.

Lorsque Vladimir Poutine décide d'annexer la Crimée en 2014, il est aux premières loges. Au printemps, «Strelkov» s'installe dans la ville Sloviansk, d'où il organise la rébellion armée contre le pouvoir central de Kiev. Flanqué d'une cinquantaine de mercenaires, le colonel qui s'est taillé une réputation de violence, fonce sur le Donbass et déclenche une rébellion. La région s'embrase.

«J'ai appuyé sur la gâchette de cette guerre» Igor Girkin

Se félicite-t-il lors d'une interview pour Zavtra, magazine russe qui épouse ses vues impérialistes.

Le 15 avril, il est frappé d'un mandat d'arrêt par les autorités ukrainiennes pour entreprise criminelle et le 21 mai pour terrorisme séparatiste.

Le «Tireur» fédère les milices et devient incontournable, un héros dont on colle le portrait dans les rues de Donetsk. Au point de s'arroger le poste de ministre de la Défense de la fantoche «République populaire de Donetsk» (DNR).

En juillet 2014, «Strelkov» parade dans les rues de Donetsk. A force d'exécutions et d'une discipline de fer, on le dit impitoyable. Image: Shutterstock

L'euphorie de «Strelkov» sera de courte durée: à l'été 2014, déboires militaires et négociations de paix avec Kiev et les Occidentaux changent la donne. Sans compter la destruction du vol MH17 de la Malaysia Airlines, au-dessus de l'Ukraine, par un missile tiré depuis le territoire séparatiste. Un crash qui se solde par 298 victimes et le désaveu de ses responsables.

Sans oublier les poursuites judiciaires pour homicide de la justice néerlandaise qui le poursuivent encore aujourd'hui. N'en déplaise au virulent colonel, qui affirme n'en avoir rien à cirer, il est encore sous le coup d'un mandat d'arrêt international et risque la prison à perpétuité. Le verdict final est attendu pour novembre.

Cette série d'incidents pousse Moscou à réviser ses plans: les représentants russes dans la région séparatiste, devenus gênants, sont écartés. Le «Tireur» est gentiment sommé de poser sa démission et de quitter sa bien-aimée République de Donetsk. Le pouvoir est placé entre les mains des rebelles locaux.

Adieu «nouvelle Russie»

De la «Novorossia» (en français: «nouvelle Russie», territoire théorique qui englobe huit régions ukrainiennes, dont ceux de Donetsk et de Lougansk), il n’est plus question. Perspective insupportable pour le militaire déchu qui veut encore croire à la conquête de cette terre promise. Un vieux fantasme qui fait saliver tous les nostalgiques de l’empire russe, ressorti des placards de l’Histoire par Vladimir Poutine.

Nostalgiques dont fait partie Igor Girkin, féru d'histoire avec un grand H. A l'âge de 18 ans, il découvre les reconstitutions historiques. Depuis, il adore se déguiser. image: wikipedia.org

De retour à Moscou, notre ancien colonel se voue corps et sans armes dans deux nouveaux combats: l'un entre la Russie et l'Occident, et l'autre contre sa propre disparition du paysage médiatique russe.

Sa chère «Novorossia» toujours à l'esprit, Igor Girkin fonde une nouvelle organisation à son nom. Ce mouvement social se donne pour mission de fournir aide humanitaire, médicaments, munitions et uniformes aux militaires des républiques séparatistes ukrainiennes. Le groupuscule réunit d'abord peu d'adeptes mais lui permet de rencontrer sa future femme, Miroslava, étudiante en droit et secrétaire personnelle au sein de Novorossia.

Le 17 décembre 2014, fraîchement rentré d'Ukraine, l'ancien commandant rebelle épouse en secondes noces Miroslava Reginskaya. image: myrotvorets.center

Depuis huit ans, celui qui se dit condamné à «attendre une crise sérieuse», partage son temps entre sa vie de famille, son engagement pour Novorossia et ses critiques virulentes du gouvernement.

«Poutine est faible et indécis» Igor Girkin, en 2016

Persuadé que des «milliers de personnes attendent son appel», l'ultra-nationaliste amer ronge son frein et attend son heure.

«Avec la mobilisation déterminée de tout un Etat, (la Novorossia) est un objectif atteignable, que ce soit par la guerre ou en changeant le régime à Kiev» Igor Girkin au Monde , en 2016

Girkin le Flingueur a eu raison de sa patience. Quelques jours seulement avant l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022, la reconnaissance du Donbass et de la Crimée en tant qu'Etats indépendants prouve aux ultra-nationalistes que Poutine et les élites dirigeantes russes sont acquis à leur cause.

Le jour du lancement de l'«opération militaire spéciale» achève presque de satisfaire la bande des ultra-nationalistes. A l'exception bien sûr d'un éternel mécontent, Igor Girkin, qui bougonne auprès de ses 581 000 abonnés sur Telegram:

«Ainsi, la guerre qui était inévitable depuis 2014 a commencé. Comme je m’y attendais, les autorités russes n’ont pas essayé de m’impliquer de quelque manière que ce soit et je n’ai pas encore trouvé le moyen de prendre part à la guerre qui a commencé. Ce qui ne me rend pas du tout heureux.»

Depuis, le «Tireur» qui se décrit lui-même comme un «opposant», tire tous azimuts sur le pouvoir, son manque de stratégie et son impréparation.

Un exemple de ces quelques personnalités sapant ouvertement l'autorité de Poutine et qui brandissent la menace de son remplacement, si le président russe n'entame pas d'actions plus extrêmes à l'égard de l'Ukraine. De rares voix dissidentes qui font éclater de la «verticale du pouvoir» soigneusement mise en place par le maître du Kremlin. Bref:

«Une épine dans le pied de l'administration de Poutine» Business Insider

Car si la purge des opposants et des journalistes au début de la guerre s'est révélée être une tâche relativement aisée, réprimer les ultra-nationalistes s'avère être un exercice nettement plus périlleux. Et ça, Igor Girkin le sait mieux que quiconque.