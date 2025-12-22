On lui doit certains des plus grands succès de l'industrie du jeu vidéo: Vince Zampella est décédé dimanche après-midi dans un accident. Keystone

Le co-créateur de «Call of Duty» est mort dans un accident

Connu pour avoir développé, entre autres énormes succès, le jeux vidéo Call of Duty, Vince Zampella est décédé ce dimanche dans un accident de voiture. Il avait 55 ans.

Le monde des gamers en deuil: Vince Zampella, à la tête des studios auxquels ont doit les succès Apex Legends, Titanfall, la saga Star Wars Jedi ou, plus récemment, Battlefield 6, a péri dans un accident de la route au nord de Los Angeles.

Selon la filiale locale de NBC News, l'accident, impliquant un seul véhicule, a été signalé vers 12h45 sur la route panoramique au nord de Los Angeles, dans les montagnes de San Gabriel. La voiture, qui circulait en direction du sud, a quitté la route, percuté une barrière en béton et un passager a été éjecté, a indiqué la police autoroutière de Californie.

L'accident est survenu sur la Angeles Crest Highway, une route forestière sinueuse qui surplombe Los Angeles. Getty Images North America

Le conducteur s'est retrouvé piégé dans l'incendie de sa voiture. Quant au passager, il a succombé à ses blessures à l'hôpital, ont précisé les autorités à NBC4 Investigates.

Les circonstances exactes de l'accident survenu sur cette route forestière sinueuse surplombant Los Angeles et la vallée de San Gabriel ne sont pas encore connues. Un témoin a remis aux autorités une vidéo de l'accident impliquant une Ferrari 296 GTS de 2026.

Avec Vince Zampella, c'est une figure emblématique que perd l'industrie du jeu vidéo. D'abord PDG du studio de développement de jeux vidéo Infinity Ward, à l'origine de la franchise à succès Call of Duty, il avait co-fondé Respawn Entertainment, en 2010 - lequel a été racheté par le géant EA sept ans plus tard.

Vince Zampella a également dirigé une équipe du studio EA basée à Playa Vista, en charge de la franchise de jeux vidéo Battlefield. (mbr)