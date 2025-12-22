en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Jeux vidéo

Vince Zampella, co-créateur de «Call of Duty», est mort

epa12586809 US video game designer Vince Zampella arrives to The Game Awards at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 11 December 2025. The Game Awards recognizes creative and technical ...
On lui doit certains des plus grands succès de l'industrie du jeu vidéo: Vince Zampella est décédé dimanche après-midi dans un accident.Keystone

Le co-créateur de «Call of Duty» est mort dans un accident

Connu pour avoir développé, entre autres énormes succès, le jeux vidéo Call of Duty, Vince Zampella est décédé ce dimanche dans un accident de voiture. Il avait 55 ans.
22.12.2025, 22:1723.12.2025, 08:40

Le monde des gamers en deuil: Vince Zampella, à la tête des studios auxquels ont doit les succès Apex Legends, Titanfall, la saga Star Wars Jedi ou, plus récemment, Battlefield 6, a péri dans un accident de la route au nord de Los Angeles.

Le nouveau Call of Duty fait un pari risqué

Selon la filiale locale de NBC News, l'accident, impliquant un seul véhicule, a été signalé vers 12h45 sur la route panoramique au nord de Los Angeles, dans les montagnes de San Gabriel. La voiture, qui circulait en direction du sud, a quitté la route, percuté une barrière en béton et un passager a été éjecté, a indiqué la police autoroutière de Californie.

LA CANADA-FLINTRIDGE, CA - MARCH 30 : In an aerial view, landslides along the Angeles Crest Highway (SR 2) continue to grow as the latest in a parade of storms that have created disasters across the s ...
L'accident est survenu sur la Angeles Crest Highway, une route forestière sinueuse qui surplombe Los Angeles.Getty Images North America

Le conducteur s'est retrouvé piégé dans l'incendie de sa voiture. Quant au passager, il a succombé à ses blessures à l'hôpital, ont précisé les autorités à NBC4 Investigates.

Les circonstances exactes de l'accident survenu sur cette route forestière sinueuse surplombant Los Angeles et la vallée de San Gabriel ne sont pas encore connues. Un témoin a remis aux autorités une vidéo de l'accident impliquant une Ferrari 296 GTS de 2026.

5 choses à savoir sur le «Jeu vidéo de l'année»

Avec Vince Zampella, c'est une figure emblématique que perd l'industrie du jeu vidéo. D'abord PDG du studio de développement de jeux vidéo Infinity Ward, à l'origine de la franchise à succès Call of Duty, il avait co-fondé Respawn Entertainment, en 2010 - lequel a été racheté par le géant EA sept ans plus tard.

Vince Zampella a également dirigé une équipe du studio EA basée à Playa Vista, en charge de la franchise de jeux vidéo Battlefield. (mbr)

Fan de jeux vidéos? Voici quelques articles!
Les jeux vidéo les plus attendus de 2025
Les jeux vidéo les plus attendus de 2025
de ARMIN HADZIKADUNIC
L'annonce de la Switch 2 fait un flop, Nintendo dévisse en Bourse
L'annonce de la Switch 2 fait un flop, Nintendo dévisse en Bourse
On a joué au nouveau Donkey Kong sur Switch
On a joué au nouveau Donkey Kong sur Switch
de Juan-David Martinez
Cet écran Samsung est un rêve pour les gamers
Cet écran Samsung est un rêve pour les gamers
de Jérémy (Psykotik)
Thèmes
John Howe expose ses mondes fantastiques à Neuchâtel
1 / 19
John Howe expose ses mondes fantastiques à Neuchâtel
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
Cet Allemand détient la plus grand collection de boules à neige au monde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Une ex-conseillère fédérale mentionnée dans les dossiers Epstein
Dans le cadre de la publication de nouveaux documents Epstein par le ministère américain de la Justice, des pistes mènent en Suisse. Parmi les noms cités (sans grand contexte), on trouverait l'ancienne conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey.
Vendredi, le ministère américain de la Justice a rendu publics de nombreux nouveaux documents sur le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Des milliers de pages, dont beaucoup de passages restent caviardés. Mais, comme le rapporte la NZZ am Sonntag, plusieurs pistes mèneraient en Suisse.
L’article