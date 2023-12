Biden esquive encore des questions sur son fils Hunter

Après s'être sorti d'addictions à la drogue et à l'alcool, Hunter Biden est aujourd'hui reconverti dans la peinture. Son père a toujours nié être impliqué dans les affaires de son fils, tout en le soutenant publiquement. (ats/jch)

Une affaire embarrassante pour le démocrate, qui s'apprête à faire face à Donald Trump, son prédécesseur qui domine la course à la nomination républicaine et est cerné par de nombreuses affaires judiciaires le visant personnellement.

Mais celle-ci pourrait pâtir de la seconde inculpation de son fils, accusé cette fois-ci d'être «impliqué dans un stratagème» qui lui a permis de ne pas payer 1,4 million de dollars d'impôts entre 2016 et 2019.

Le dirigeant démocrate se rend dans le Nevada et en Californie pour dévoiler de grands investissements dans le ferroviaire et participer à des réceptions pour sa campagne de réélection.

