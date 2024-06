Julian Assange plaide coupable et sort du tribunal libre

Il se battait pour ne pas être livré à la justice américaine qui le poursuivait pour avoir rendu publics à partir de 2010 plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.

L'ancien vice-président américain Mike Pence a, lui, qualifié l'accord de «fausse justice» qui «déshonore le service et le sacrifice des hommes et des femmes de nos forces armées».

A la suite de l'accord, Julian Assange n'était plus poursuivi que pour «complot pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale», selon des documents judiciaires.

Vêtu d'un costume noir et d'une cravate ocre, les cheveux gominés, Assange a pris ses deux avocats dans ses bras et dédicacé un livre pour un de ses soutiens, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le lanceur d'alerte australien et fondateur de WikiLeaks Julian Assange a été déclaré libre mercredi par la justice américaine, après avoir plaidé coupable, clôturant une saga judiciaire de plus de dix ans. Il a quitté le tribunal pour s'envoler vers l'Australie.

Pourquoi le duel télévisé de jeudi dépasse les Etats-Unis

L'enjeu du prochain duel télévisé entre Joe Biden et Donald Trump est considérable.

Pour une fois, ce n'est ni du sensationnalisme ni une exagération journalistique: lorsque Joe Biden et Donald Trump s'affronteront lors du débat télévisé ce jeudi, cela pourrait influencer le cours de l'histoire à moyen terme. C'est pourquoi Edward Luce, correspondant américain pour le Financial Times, parle de la «mère de tous les débats présidentiels», et dans le Wall Street Journal, Kevin Madden, ancien stratège du Grand Old Party (GOP), déclare: