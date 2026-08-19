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Le Scouarnec: information judiciaire ouverte pour 10 nouveaux viols

Le Scouarnec: information judiciaire ouverte pour 10 nouveaux viols

Le parquet de Lorient a annoncé mercredi l'ouverture d'une information judiciaire pour 40 nouvelles agressions sexuelles et 10 viols contre Joël Le Scouarnec. Cet ex-chirurgien a été condamné en mai 2025 pour près de 300 viols et agressions sexuelles.
19.08.2026, 20:2319.08.2026, 20:23

Lors de son procès, «l'existence de nouvelles infractions est apparue ou a été confirmée» et le parquet a reçu «des plaintes complémentaires», a indiqué la procureure de Lorient Laetitia Mirande dans un communiqué.

Une enquête préliminaire avait été ouverte en mai 2025 et un juge d'instruction saisi. Une information judiciaire a été ouverte pour «40 faits d'agressions sexuelles» et «10 faits de viols», dans les deux cas «sur mineur de 15 ans ou par personne usant de l'autorité que lui confère sa fonction», selon le communiqué. «Les faits retenus, non prescrits, datent de 1987 à 2017» et «concernent 48 victimes», a précisé la procureure.

Le médecin pédophile Joël Le Scouarnec condamné à 20 ans de réclusion
Le médecin pédophile Joël Le Scouarnec condamné à 20 ans de réclusion

Joël Le Scouarnec, 75 ans, a été condamné fin mai 2025 à la peine maximale de 20 ans de réclusion par la cour criminelle du Morbihan pour des viols et agressions sexuelles de 1989 à 2014 sur près de 300 victimes, la plupart des patients mineurs et en «état d'endormissement» au moment des faits.

Au cours de son procès à Vannes, l'ex-chirurgien avait également avoué devant son fils aîné avoir commis des «abus sexuels» sur la fille de ce dernier, quand elle était âgée d'environ deux ans.

L'arrestation de Joël Le Scouarnec en 2017 après une plainte pour viol sur une très jeune voisine de six ans à Jonzac (Charente-Maritime) avait permis la découverte dans ses ordinateurs de ses journaux intimes, listant ses nombreuses victimes. Les avocats de Joël Le Scouarnec n'ont pas répondu à l'AFP dans l'immédiat. (sda/ats/afp)

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