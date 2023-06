Un prêtre condamné à 20 ans de prison pour viols

La Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX) s'est portée partie civile dans ce dossier. Fondée en 1970 par Marcel Lefebvre (1905-1991), elle rejette «la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante» née, selon elle, du concile Vatican II (1962-1965) et célèbre ses messes en latin.

Les victimes, seize garçons et onze filles, avaient en majorité entre douze et quinze ans au moment des faits . Certains des viols et agressions ont été commis sur plusieurs enfants d'une même famille et au domicile des parents.

Le plus gros problème de Joe Biden (et ce n'est pas son âge)

Pourquoi nous menacent-ils d'une «extinction» de l'humanité?

A cause de l'intelligence artificielle, nous allons tous mourir. Voici le message brandi mardi par 350 personnalités. Elles mettent en garde contre une «extinction» de l'humanité, dans un manifeste aussi court qu'alarmiste. On se doute bien qu'il s’est passé quelque chose de grave depuis l'arrivée de Chat GPT, dont on se moquait doucement des bourdes. Mais quoi?

That escalated quickly, comme on dit sur internet. Six mois plus tôt, la Silicon Valley nous jetait crânement Chat GPT au visage, sans mode d'emploi, mais bourré d'approximations. Mardi 30 mai 2023, voilà qu'une cargaison de personnalités sérieuses et de scientifiques renommés crient à «l'extinction de l'humanité», si on ne bride pas fissa l'intelligence artificielle. Un manifeste qui fait peur, composé de 31 mots piochés dans le dictionnaire de l'apocalypse.