Au Danemark, l'IA bientôt autorisée au bac

Le ministère de l'éducation nationale a annoncé que certains lycéens pourront s'aider de l'intelligence artificielle à partir de 2026 lors de l'épreuve orale d'anglais du baccalauréat.

Plus de «International»

Lors de cet examen, les élèves pourront recourir à l'IA dans la phase de préparation de l'oral: une fois le sujet tiré, chaque élève aura une heure de préparation lors de laquelle «il est permis d'utiliser tous les outils, y compris l'IA générative», ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.

Il devra ensuite faire sa présentation orale devant l'examinateur.

Le Danemark, qui autorise l'usage encadré d'internet lors des examens depuis 2008, cherche à encourager, à travers un cadre strict, le développement numérique dans les apprentissages.

Le ministre Mattias Tesfaye, cité dans un communiqué, explique:

«Nous lançons ces expérimentations afin de trouver le bon équilibre»

«Lorsque les élèves évoluent à la fois dans des mondes analogiques et numériques, nous les préparons de la meilleure manière possible à la réalité après l'école».

Cette expérience est ouverte aux lycées qui se porteront volontaires et n'est valable que pour la filière générale. (ats/afp/svp)