Patrick Bruel a été mis en examen pour viol

Après 48 heures de garde à vue, le chanteur a été inculpé pour viol, tentative de viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel.

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Le chanteur et acteur français Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes de femmes pour violences sexuelles, a été inculpé de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, a indiqué mercredi soir un juge des libertés et de la détention du tribunal de Nanterre, près de Paris.

Le parquet a requis le placement en détention provisoire du chanteur de 67 ans, qui est apparu en pull noir et jean gris foncé, le visage fatigué et assisté de ses trois avocats Céline Lasek, Fanny Colin et Christophe Ingrain.

Selon Le Parisien, qui est à l’audience, «les quatre juges d’instruction ont décidé de placer Patrick Bruel sous contrôle judiciaire». Or, le parquet ayant demandé l’incarcération du chanteur, il faut encore «déterminer s’il passera ou non la nuit en prison», sans la présence des journalistes.

* développement suit.

(afp)