Patrick Bruel, Rome, 17 octobre 2017. Image: AP

Le drame de la petite Lyhanna pourrait compliquer les affaires de Bruel

Accusé de viol par neuf plaignantes, Patrick Bruel pourrait être placé en détention provisoire ce mercredi. L'émotion suscitée par le drame de la petite Lyhanna pourrait le desservir. Deux avocates livrent leur expertise à watson.

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Oui, on a bien lu. Le ministère public français requiert l’incarcération de Patrick Bruel, a-t-on appris ce mercredi matin. Spécialiste des affaires de viols et d’agressions sexuelles, cette avocate française, qui s’exprime ici à titre anonyme, se demande «si le parquet aurait fait cette demande s’il n’y avait pas eu la même semaine des manifestations de colère partout en France suite au probable assassinat de la petite Lyhanna».

«Pressé par l’opinion publique, le parquet communique à fond, et le cas Bruel lui en donne l’occasion» Une avocate française

Les critères de la détention provisoire

A côté de la détention provisoire, le procureur de la République de Nanterre, en région parisienne, a requis l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre du chanteur et comédien de 67 ans, ainsi que sa mise en examen pour des faits de viols, de tentatives de viols, d’agressions sexuelles et de harcèlement sexuel concernant neuf victimes, commis entre 2010 et 2019. Un juge de la liberté et de la détention pourrait statuer sur les requêtes du parquet cet après-midi encore.

«Cela veut dire que Patrick Bruel est actuellement retenu dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre, où il a été déféré pour sa garde à vue, qui aura duré 48 heures et durant laquelle il aura passé deux nuits en cellule.» Une avocate française

Le plus spectaculaire, dans la communication du parquet, est bien la demande de mise en détention provisoire. Les critères la justifiant sont les risques:

de réitération des faits;

de pressions sur les témoins et les plaignantes;

de troubles à l’ordre public;

de fuite à l’étranger.

L'avocate française indique:

«A ma connaissance, Patrick Bruel n’est pas double national, les risques de fuite paraissent donc faibles» L'avocate française

Mais l’émotion suscitée par le drame de la petite Lyhanna, relayée par des associations de défense de victimes de violences sexistes et sexuelles, pourrait constituer un motif de troubles à l’ordre public amenant la justice à placer Patrick Bruel en détention provisoire, selon notre interlocutrice.

Bruel, Ramadan: «Deux poids, deux mesures»

Ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, des internautes ont dénoncé «un deux poids, deux mesures» entre Patrick Bruel et Tariq Ramadan, soi-disant à l'avantage du premier. Accusé de viol en 2017 par plusieurs femmes en France, l’islamologue suisse avait été placé dix mois en détention préventive l’année suivante dans une prison française, alors que les pressions sur les plaignantes étaient fortes. La justice genevoise a condamné Tariq Ramadan à trois ans de prison dont un ferme en 2024, la France lui infligeant une peine de 18 ans de prison par défaut en mars dernier, à chaque fois dans des dossiers de viols.

«En cas d’incarcération ordonnée ce mercredi, la chambre de l’instruction de Versailles pourrait libérer Patrick Bruel dans les jours suivants», indique l’avocate française.

De son côté, Maître Véronique Fontana, avocate à Lausanne, partie civile au procès genevois de Tariq Ramadan, estime que, dans l’affaire Bruel:

«C’est plutôt le risque de collusion ou de récidive qui pourrait justifier selon le juge de la liberté et de la détention un placement en détention provisoire» Maître Véronique Fontana, avocate à Lausanne

Me Fontana ajoute: «Le risque de la condamnation et la peine encourue entrent aussi en ligne de compte pour l’appréciation des éléments pouvant justifier une telle décision.»

Cela dit et en l’état, Me Véronique Fontana affirme:

«Un placement de Patrick Bruel en détention provisoire me paraît disproportionné» Maître Véronique Fontana, avocate à Lausanne

Le chanteur, auteur de tubes générationnels, devrait être vite fixé sur ce point de procédure pénale.