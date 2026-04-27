La Russie lance une nouvelle offensive contre les LGBTQIA+
Un tribunal russe a déclaré lundi une importante organisation de défense des droits LGBTQIA+ «extrémiste». Cette décision la rend de facto illégale et ouvre la voie à des poursuites judiciaires contre ses soutiens.
Depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine en février 2022, la Russie a durci sa rhétorique conservatrice, faisant du conflit une bataille contre l'Occident et ses valeurs jugées décadentes.
Examinant une requête du ministère russe de la Justice à huis clos, le tribunal de Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie, a déclaré lundi l'ONG Réseau LGBTQIA+ russe «extrémiste».
Cette désignation pourrait signifier que toute personne associée au groupe risque des années de prison.
L'organisation a dénoncé dans un message sur Telegram une «nouvelle tentative d'intimider les gens, de les priver de soutien et de les contraindre au silence». Elle a indiqué avoir l'intention de faire appel de cette décision.
«Instrumentaliser l'homophobie»
En février, Amnesty International avait dénoncé la démarche du ministère de la Justice.
Signe de la répression des minorités sexuelles en Russie, la Cour suprême avait déjà banni fin 2023 le «mouvement international LGBTQIA+» pour «extrémisme». (sda/ats/afp)