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La Russie lance une nouvelle offensive contre les LGBTQIA+

An activist holds a placard with a slogan &amp;quot;We are love&amp;quot; during St Petersburg LGBT Pride on august 12, 2017 (Photo by Valya Egorshin/NurPhoto) (Photo by Valya Egorshin / NurPhoto via ...
Une militante brandit une pancarte sur laquelle on peut lire «Nous sommes l'amour», lors de la Gay Pride de Saint-Pétersbourg, le 12 août 2017. L'événement avait été ponctué de fortes violences envers les manifestants.Image: NurPhoto

La Russie lance une nouvelle offensive contre les LGBTQIA+

En Russie, une importante organisation de défense des droits LGBTQIA+ a été déclarée «extrémiste» lundi par un tribunal, la rendant de facto illégale et exposant ses soutiens à des peines de prison.
27.04.2026, 18:1627.04.2026, 18:16

Un tribunal russe a déclaré lundi une importante organisation de défense des droits LGBTQIA+ «extrémiste». Cette décision la rend de facto illégale et ouvre la voie à des poursuites judiciaires contre ses soutiens.

Depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine en février 2022, la Russie a durci sa rhétorique conservatrice, faisant du conflit une bataille contre l'Occident et ses valeurs jugées décadentes.

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Examinant une requête du ministère russe de la Justice à huis clos, le tribunal de Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie, a déclaré lundi l'ONG Réseau LGBTQIA+ russe «extrémiste».

«Le mouvement a été reconnu comme une organisation extrémiste et ses activités sont interdites en Russie»
Le service de presse du tribunal sur Telegram

Cette désignation pourrait signifier que toute personne associée au groupe risque des années de prison.

L'organisation a dénoncé dans un message sur Telegram une «nouvelle tentative d'intimider les gens, de les priver de soutien et de les contraindre au silence». Elle a indiqué avoir l'intention de faire appel de cette décision.

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«Instrumentaliser l'homophobie»

En février, Amnesty International avait dénoncé la démarche du ministère de la Justice.

«Cette initiative reflète une stratégie délibérée du Kremlin visant à légitimer et instrumentaliser l'homophobie dans son offensive contre la dissidence, l'égalité, la non-discrimination et la dignité humaine»
Marie Struthers, directrice régionale de l'ONG pour l'Europe de l'Est

Signe de la répression des minorités sexuelles en Russie, la Cour suprême avait déjà banni fin 2023 le «mouvement international LGBTQIA+» pour «extrémisme». (sda/ats/afp)

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