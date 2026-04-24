++Guerre Ukraine-Russie EN DIRECT++

La Russie a affirmé vendredi avoir déjoué un attentat contre des responsables de l'Agence de surveillance des télécommunications (Roskomnadzor), en accusant Kiev d'en être le commanditaire, sur fond de tour de vis majeur de Moscou contre les messageries occidentales. La Russie fait face à des restrictions numériques sans précédent depuis plusieurs semaines, qui visent à la fois les connections à internet via les opérateurs de téléphonie mobiles, l'utilisation de deux messageries populaires occidentales - WhatsApp et Telegram - et l'usage de VPN, un outil permettant de se localiser dans un autre pays.



Ces mesures sont justifiées par les autorités par des« raisons de sécurité» sur fond d'offensive en Ukraine. «Le 18 avril 2026, un attentat terroriste visant les responsables de Roskomnadzor qui prévoyait une explosion d'une voiture, a été déjoué», a indiqué le Service russe de sécurité (FSB) dans un communiqué.Il affirme avoir arrêté, en lien avec ce complot, sept personnes accusées d'être partisanes de «l'idéologie néonazie» recrutées par les services spéciaux ukrainiens via la messagerie Telegram.