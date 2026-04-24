++Guerre Ukraine-Russie EN DIRECT++

Volodymyr Zelensky a annoncé s'être entretenu vendredi en Arabie saoudite avec le prince héritier Mohamme Ben Salmane. Les deux hommes ont parlé de coopérations sécuritaire, énergétique et alimentaire entre les deux pays, a-t-il dit.
Dans un message sur les réseaux sociaux accompagné d'une vidéo où l'on voit les deux hommes dans une salle richement décorée, le président ukrainien a fait état d'«une réunion très productive» avec Mohammed ben Salmane.
Dans un message sur les réseaux sociaux accompagné d'une vidéo où l'on voit les deux hommes dans une salle richement décorée, le président ukrainien a fait état d'«une réunion très productive» avec Mohammed ben Salmane.