Pluie noire de pétrole en Russie et Poutine garde le silence

Un camion de pompiers intervient dans la fumée au centre-ville. Image: www.imago-images.de

«Comme à Hiroshima»: une pluie noire ravage la Russie

Dans la ville de Tuapse, dans le sud de la Russie, une pluie noire chargée de pétrole contamine l’air, l’eau et les sols. Le gouvernement russe reste inactif, tandis que des experts alertent sur une intoxication massive.

Ellen Ivits / t-online

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«La ville de Tuapse n’existe plus. Elle est détruite. Le sol est empoisonné, l’eau est empoisonnée, l’air est empoisonné.» L’effroi transparaît dans les mots du blogueur russe Pawel Kuchmirow. «En ce moment, il y tombe une pluie noire, comme à Hiroshima. (...) Elle tue les plantes, les insectes, les oiseaux.»

Dans la nuit du 20 avril, un gigantesque incendie s’est déclaré après une attaque de drones ukrainiens visant les terminaux pétroliers du port de la ville. Depuis, l’état d’urgence règne dans le sud de la Russie. Depuis cinq jours, des «pluies chargées de pétrole» s’abattent sur Tuapse et les zones environnantes.

Cette eau noire se dépose sur les routes, les voitures, les bâtiments, les animaux domestiques et les habitants.

Les résidents ne reçoivent aucune consigne claire des autorités locales pour se protéger – seulement le conseil de ne pas ouvrir les fenêtres, de ne pas fumer et «d’éviter de rester à l’extérieur». Pourtant, les écoles et les établissements publics restent ouverts.

«Les conséquences sont tout simplement monstrueuses»

Parallèlement, la concentration de benzène, de xylène et de suie dans l’air dépasse de deux à trois fois les limites autorisées, selon l’agence russe de protection des consommateurs. Ces substances sont cancérogènes et peuvent provoquer des brûlures chimiques.

«Les conséquences du bombardement de Tuapse sont tout simplement monstrueuses. Ce n’est pas une exagération, ni une expression dramatique – c’est un simple constat», écrit la chaîne d’information russe Telegram Ria Katjuscha. En substance, Tuapse ressemble actuellement à «Hiroshima, mais sans radiation».

Des volontaires nettoient le pétrole déversé dans la rivière. Image: www.imago-images.de

«La raffinerie continue de brûler, la ville est enveloppée de fumée. L’air est empoisonné», poursuit la chaîne.

Une nappe de pétrole s’étend en mer Noire

Dans la mer Noire, une immense nappe de pétrole de sept à dix kilomètres carrés s’est désormais formée. Elle est visible depuis l’espace, comme le montrent des images satellites. Selon les données, elle dérive directement vers la côte.

«Cela signifie qu’il n’y a plus de région touristique là-bas – elle est tout simplement morte», affirme la chaîne Telegram Ria Katjuscha.

Depuis plusieurs jours, une fumée noire obscurcit le ciel au-dessus de Tuapse. Le smog atteint également d’autres stations balnéaires de la mer Noire, comme Sotchi, prisée de Vladimir Poutine.

«C’est une nappe de pétrole, et elle nous tombe dessus avec la pluie»

A cause de l’incendie, les produits pétroliers ne brûlent pas seulement: ils s’évaporent aussi, expliquent des experts environnementaux de l’édition russe de la BBC. Les vapeurs montent, se condensent puis se mêlent aux précipitations, retombant finalement avec la pluie.

«Il y a du pétrole partout chez nous: dans la baignoire, dans les flaques, l’eau est noire partout», décrit une habitante de Tuapse. Elle ironise dans une vidéo:

«En bref, nous sommes tous des oligarques»

«C’est une nappe de pétrole, et elle nous tombe dessus avec la pluie», commente une autre habitante. Sur les réseaux sociaux, une vidéo montre une Russe en larmes racontant son sort. «Je voulais, bon sang, vivre au bord de la mer avec mon enfant. La mer est complètement contaminée par ce pétrole. Tout est détruit. Que peut-on encore faire ici?» Elle n’attribue toutefois pas la responsabilité à Poutine, qui a déclenché la guerre, mais à l’Ukraine. «Ces fichus drones volent partout et détruisent tout. On ne sait même pas si on sera encore en vie demain.»

Un concepteur du Novitchok évoque une intoxication massive

Dans la seconde moitié d’avril, les forces armées ukrainiennes ont attaqué à deux reprises le port de Tuapse. Sur son site se trouve une raffinerie dont les exportations financent la guerre contre l’Ukraine.



Tuapse est une station balnéaire de 63 000 habitants (en 2025). La raffinerie se situe quasiment en plein centre-ville – conséquence de l’urbanisation historique depuis le début du 20e siècle. De nombreux habitants ont donc directement ressenti les attaques. Malgré la gravité de la situation, les autorités n’ont pris aucune mesure d’urgence et n’ont ordonné aucune évacuation.

Le chimiste Wil Mirzajanow, l’un des concepteurs de l’agent neurotoxique Novitchok, a écrit sur Facebook qu’une intoxication massive de la population par des substances chimiques était en cours dans la ville. La fumée, en particulier, peut contenir des composés dangereux issus d’une combustion incomplète. «Le plus important, c’est que, une fois entrées dans l’organisme, ces substances ne peuvent plus être éliminées», écrit-il, ajoutant que des analyses en laboratoire pourraient le confirmer.

Une catastrophe environnementale aux conséquences durables

Le biologiste Anton Bortjakow met en garde contre un autre danger: «A l’intérieur du foyer de l’incendie, la température est élevée, mais il manque de l’oxygène pour une combustion complète, de sorte que les produits pétroliers sont simplement gazéifiés.» Selon lui, les gaz produits s’élèvent avec les fumées, atteignent des couches d’air plus froides, puis se condensent en fines gouttelettes et en aérosols qui retombent ensuite au sol.

«Les effets de la pluie de pétrole peuvent être plus dangereux que ceux d’une simple fumée, car les composants des gouttelettes sont plus concentrés», écrit-il sur sa chaîne Telegram.

L’écologiste Jewgeni Witischko a déclaré à la BBC:

«Pour moi, cette catastrophe environnementale est, dans l’ensemble, plus grave que toutes les autres (dans cette région) réunies. Je n’ai rien vu de comparable ces vingt dernières années.» Jewgeni Witischko

Les événements à Tuapse auront de lourdes conséquences écologiques. «Il ne s’agit pas d’un ou deux ans, mais de décennies.»

Et que fait le gouvernement russe? Rien. Vladimir Poutine reste obstinément silencieux. Aucun état d’urgence écologique n’est décrété, car cela impliquerait des indemnisations pour les victimes.

Entre-temps, le parquet de Tuapse s’est illustré de manière embarrassante: le 22 avril, l’institution a annoncé que ses employés avaient «participé au verdissement de la ville». Devant les caméras, ils ont planté des platanes – avec un immense panache de fumée en arrière-plan.

Les habitants ont exprimé leur indignation: «La ville traverse une catastrophe pareille, il manque de volontaires, des jeunes déblayent les décombres, et des hommes adultes plantent des arbres!» Depuis, les photos ont été supprimées.