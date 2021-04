International

Justice

Des exécutions ont eu lieu dans ces 18 pays en 2020



Le rapport annuel d'Amnesty International montre qu'il y a de moins en moins d'exécutions dans le monde. Mais malheureusement, la tendance ne va pas dans le bon sens partout.

Au moins 483 exécutions ont été documentées dans 18 pays en 2020. Amnesty International part du principe que la grande majorité des condamnations à mort sont réalisées en Chine. Toutefois, comme ces informations sont considérées comme secret d'État, aucun chiffre détaillé n'est connu.

Si l'on exclut la Chine, près de 90% des exécutions dans le monde ont eu lieu dans quatre pays seulement: l'Égypte, l'Irak, l'Iran et l'Arabie saoudite.

Exécutions en 2020

Aucune exécution n'a été documentée en Europe en 2020, bien que la peine de mort soit toujours autorisée en Biélorussie - en 2019, elle a également été appliquée à au moins deux personnes.

En Amérique, seuls les États-Unis exécutent des personnes depuis des années. Le gouvernement du président Trump a recommencé à procéder à des exécutions au niveau fédéral en juillet 2020, après les avoir précédemment suspendues pendant 17 ans. Dix hommes ont été exécutés en l'espace de six mois seulement.

En Égypte, il y a eu trois fois plus d'exécutions en 2020 que l'année précédente - au moins 107 personnes ont perdu la vie, selon Amnesty International. Vingt-trois personnes ont été condamnées à mort en lien avec des violences politiques, à l'issue de procès qui, selon Amnesty International, sont loin de respecter les normes internationales d'équité et reposent sur des «aveux» obtenus sous la contrainte. Elles ont été marquées par de graves violations des droits de l'homme, notamment des actes de torture et des disparitions, selon le rapport.

La bonne nouvelle, cependant, est que le nombre d'exécutions dans le monde a diminué pour la cinquième année consécutive. En 2020, les exécutions ont atteint leur plus bas niveau de la dernière décennie.

Nombre d'exécutions par an

La plupart des personnes exécutées étaient des hommes. Seules 16 femmes ont été exécutées en 2020, ce qui correspond à 3%. Au total, cinq méthodes d'exécution ont été utilisées.

Pendaison

Egypte

Bangladesh

Botswana

Inde

Iran

Irak

Sud-Soudan

Syrie

Mort par balles

Chine

Iran

Yémen

Qatar

Corée du nord

Oman

Somalie

Taïwan

Injection létale

Chine

USA

Vietnam

Chaise électrique

USA

Décapitation

Arabie saoudite

La dernière fois qu'une personne a été condamnée à mort et exécutée par guillotine en Suisse, c'était en 1940. Il s'agit de Hans Vollenweider, qui a été condamné à plusieurs reprises et a abattu un chauffeur, un facteur et un policier en l'espace de dix jours.