Le MV Hondius est arrivé samedi à Tenerife. Keystone

Hantavirus: un passager du navire testé positif

L'évacuation des passagers du navire de croisière s'achève ce lundi aux Canaries. Un passager américain s'est révélé positif, tandis qu'un autre présente des «symptômes légers».

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Un des passagers américains du bateau de croisière MV Hondius évacués vers les Etats-Unis a été testé positif à l'hantavirus, et un autre présente des «symptômes légers», a annoncé lundi le ministère américain de la Santé.

Sur les 17 personnes en cours de rapatriement, «un passager présente actuellement des symptômes légers et un autre a été testé légèrement positif au virus des Andes par PCR», a écrit le ministère sur X. Les deux passagers voyagent «dans les compartiments de confinement biologique de l'avion, par mesure de précaution», a-t-il précisé.

Les passagers américains évacués depuis l'archipel espagnol des Canaries, où le navire a fait escale, doivent être acheminés dans un centre spécialisé d'Omaha, dans l'Etat rural du Nebraska (centre). A son arrivée, «chaque personne fera l'objet d'une évaluation clinique et bénéficiera de soins et d'un accompagnement adaptés à son état», a indiqué le ministère.

Une souche rare

Au lendemain d'une première journée de débarquement aux Canaries de près d'une centaine de passagers et membres d'équipage du MV Hondius, les opérations d'évacuation s'achèveront lundi, avant le départ du bateau de croisière vers les Pays-Bas.

La variante du virus détectée à bord du navire, l'hantavirus Andes, est une souche rare qui peut se transmettre d'homme à homme avec un délai d'incubation pouvant aller jusqu'à six semaines. (jzs/afp)