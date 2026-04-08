Ben Roberts-Smith avait été décoré de la Victoria Cross, la plus haute décoration militaire australienne. Keystone

Un soldat australien inculpé pour crimes de guerre

L'ancien officier des forces spéciales Ben Roberts-Smith, récipiendaire de la plus haute décoration militaire australienne, a été inculpé pour des crimes de guerre présumés commis en Afghanistan. Il encourt une peine de prison à perpétuité.

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Un ancien soldat australien, inculpé mardi à Sydney pour des crimes de guerre présumés commis en Afghanistan, restera en prison après que ses avocats ont renoncé à demander sa libération sous caution mercredi.

L'homme de 47 ans a passé la nuit dans une prison de Sydney et sa défense a indiqué mercredi qu'il ne demanderait pas sa libération, mais plutôt une comparution à une date ultérieure.

L'affaire a été renvoyée au mois de juin. S'il est reconnu coupable, il encourt une peine de prison à perpétuité.

La police a inculpé mardi pour meurtre l'ancien officier des forces spéciales Ben Roberts-Smith, récipiendaire de la Victoria Cross, la plus haute décoration militaire du pays.

Il a été arrêté le même jour dans un aéroport de Sydney. Il est accusé de cinq crimes de guerre, des meurtres commis en avril 2009 et en septembre et octobre 2012 dans la province afghane d'Uruzgan (centre).

Accusé en 2018 déjà

En 2018, une série d'articles de presse l'ont pour la première fois associé au meurtre de prisonniers afghans non armés par des soldats australiens, ce qu'il a nié. Il avait par la suite perdu les procès en diffamation intentés contre les médias qui l'accusaient.

L'Australie a déployé un total de 39 000 soldats en Afghanistan en l'espace de deux décennies, dans le cadre d'opérations conduites par les Etats-Unis et l'Otan contre les talibans et d'autres organisations.

Ben Roberts-Smith reçu par la reine d'Angleterre, en 2011. Keystone

Une enquête militaire menée en 2020 a révélé que des membres des forces spéciales avaient «tué illégalement» 39 civils et prisonniers afghans, mettant au jour des allégations d'exécutions sommaires, de concours du plus grand nombre de victimes et de tortures commis par les forces australiennes.

En mars 2023, un autre ancien soldat des forces spéciales australiennes avait été arrêté pour un crime de guerre présumé en Afghanistan. Son procès est prévu en février 2027 devant la Cour suprême de l'Etat de Nouvelle Galles-du-Sud. (ats)