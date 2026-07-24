assez dégagé19°
DE | FR
burger
International
Politique

Trump se lâche sur Lebron James

Vidéo: twitter

«Il doit être raciste»: Trump se lâche sur Lebron James

Alors que l’annonce fracassante de l’arrivée de Lebron James chez les 76ers de Philadelphie a fait l’effet d’une bombe, ce vendredi, Donald Trump prétend préférer Michael Jordan parce que «je n’aime que les gens qui m’aiment».
24.07.2026, 23:0124.07.2026, 23:13

Une bonne partie de la planète a été heureuse d’apprendre ce vendredi que LeBron James a décidé de repousser sa retraite d’au moins deux saisons, en signant avec les Sixers de Philadelphie. Une annonce qui a fait trembler la planète basket ce vendredi, puisque le «King» laissait planer le doute depuis un bon moment déjà.

LeBron James a pris sa décision et dévoile sa nouvelle équipe

Le quadruple champion NBA a considéré qu’il aimait encore «beaucoup ce sport» pour ne pas s’éloigner officiellement des paniers.

Tout le monde est content? Mmh, pas Trump apparemment.

En pleine conférence de presse dans le Bureau ovale vendredi, un journaliste lui a demandé sa star préférée, dans l’éternelle compétition du meilleur joueur de tous les temps, entre Michael Jordan et LeBron James. Jamais à court de provocations gratuites, le président américain s’est lâché sur l’ancien tôlier des Lakers, en affichant une nouvelle fois son narcissisme indécrottable.

«Je pense que LeBron est… peut-être qu'il est raciste, mais peut-être aussi qu'il n'aime pas Trump. Je n'aime que les gens qui m'aiment»
Donald Trump en conférence de presse à la Maison-Blanche

La séquence en intégralité:

Vidéo: twitter

Digne d’un bac à sable? Un peu. Mais c’est surtout l’énième épisode d’une série de tensions qui durent depuis 2016. Dès le premier mandat de Trump, la superstar de la NBA ne cache pas sa détestation du gourou MAGA, qu’il accuse depuis dix ans de prononcer des «discours racistes» et de «remettre la haine à la mode». James l’avait même traité de «minable», en 2017, et a toujours ouvertement soutenu les candidats démocrates face à Donald Trump.

Une vengeance qui tombe un peu à plat, surtout qu’il prétend que Michael Jordan est meilleur, parce que c’est un «bon ami» à lui. Si Jordan a toujours été un peu plus discret sur ses choix politiques, rien ne permet de croire qu’ils boivent des coups ensemble à la Maison-Blanche.

L'actu internationale jour et nuit
Les ossements retrouvés sont bien ceux de Delphine Jubillar
Les ossements retrouvés sont bien ceux de Delphine Jubillar
Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre
Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre
Espagne: un ado meurt lors des célébrations de la victoire
Espagne: un ado meurt lors des célébrations de la victoire
Guerre en Iran: les signes d&#039;une intervention au sol se multiplient
Guerre en Iran: les signes d'une intervention au sol se multiplient
de Thomas Seibert, Istanbul
Thèmes
- «Il doit être raciste»: Trump dérape au sujet de LeBron James
Video: twitter
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'UE veut forcer TikTok à changer ses réglages
TikTok est une nouvelle fois dans le collimateur de Bruxelles. La Commission européenne accuse la plateforme de ne pas protéger suffisamment les adolescents et estime que ses réglages les exposent au cyberharcèlement et à de potentiels prédateurs.
Bruxelles a accusé vendredi le réseau social TikTok de manquer à ses obligations en matière de protection des mineurs, créant des risques de cyberharcèlement et d'exposition à d'éventuels prédateurs, ce qui pourrait lui valoir une amende potentiellement élevée.
L’article