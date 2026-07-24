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«Il doit être raciste»: Trump se lâche sur Lebron James

Alors que l’annonce fracassante de l’arrivée de Lebron James chez les 76ers de Philadelphie a fait l’effet d’une bombe, ce vendredi, Donald Trump prétend préférer Michael Jordan parce que «je n’aime que les gens qui m’aiment».



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Une bonne partie de la planète a été heureuse d’apprendre ce vendredi que LeBron James a décidé de repousser sa retraite d’au moins deux saisons, en signant avec les Sixers de Philadelphie. Une annonce qui a fait trembler la planète basket ce vendredi, puisque le «King» laissait planer le doute depuis un bon moment déjà.

Le quadruple champion NBA a considéré qu’il aimait encore «beaucoup ce sport» pour ne pas s’éloigner officiellement des paniers.

Tout le monde est content? Mmh, pas Trump apparemment.

En pleine conférence de presse dans le Bureau ovale vendredi, un journaliste lui a demandé sa star préférée, dans l’éternelle compétition du meilleur joueur de tous les temps, entre Michael Jordan et LeBron James. Jamais à court de provocations gratuites, le président américain s’est lâché sur l’ancien tôlier des Lakers, en affichant une nouvelle fois son narcissisme indécrottable.

«Je pense que LeBron est… peut-être qu'il est raciste, mais peut-être aussi qu'il n'aime pas Trump. Je n'aime que les gens qui m'aiment» Donald Trump en conférence de presse à la Maison-Blanche

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Digne d’un bac à sable? Un peu. Mais c’est surtout l’énième épisode d’une série de tensions qui durent depuis 2016. Dès le premier mandat de Trump, la superstar de la NBA ne cache pas sa détestation du gourou MAGA, qu’il accuse depuis dix ans de prononcer des «discours racistes» et de «remettre la haine à la mode». James l’avait même traité de «minable», en 2017, et a toujours ouvertement soutenu les candidats démocrates face à Donald Trump.

Une vengeance qui tombe un peu à plat, surtout qu’il prétend que Michael Jordan est meilleur, parce que c’est un «bon ami» à lui. Si Jordan a toujours été un peu plus discret sur ses choix politiques, rien ne permet de croire qu’ils boivent des coups ensemble à la Maison-Blanche.

