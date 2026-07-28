Patrick Bruel est visé par au moins 31 plaintes. Image: EPA POOL

Deux nouvelles plaintes contre Patrick Bruel

Déjà mis en examen dans quatre affaires, le chanteur français voit de nouvelles accusations émerger à son encontre.

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Patrick Bruel est visé par deux nouvelles plaintes, révèlent ce mardi BFM TV et Mediapart. Déposées les 16 et 23 juillet derniers, elles concernent des accusations de viol en 1994 et une agression sexuelle présumée en 2005.

«Ces dépôts de plaintes portent sur des faits apparaissant prescrits», précise l'avocate des plaignantes à Mediapart. «Ils ont néanmoins vocation à être transmis aux juges d’instruction déjà saisis».

Contacté par le média français, Patrick Bruel «conteste fermement» ces nouvelles accusations. Selon BFM TV, celles-ci portent à au moins 31 le nombre de plaintes pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel visant le chanteur de 67 ans. Parmi elles, 14 ont été considérées comme prescrites mais doivent être réexaminées par la justice française.

Pour rappel, Patrick Bruel est déjà mis en examen dans quatre affaires: un viol à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) en 2008, une tentative de viol en 2010 à Bruxelles, une affaire d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel à Perpignan en 2019 et un dossier de harcèlement sexuel à Ajaccio en 2019. Il est également placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres affaires. (jzs avec afp)