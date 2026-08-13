Ce pays abaisse l'âge de la majorité pénale à 14 ans

Le Parlement suédois a adopté jeudi l'abaissement de l'âge de responsabilité pénale de 15 à 14 ans, à un mois des élections législatives. La loi entrera en vigueur le 10 septembre.

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Au Riksdag, 281 députés, y compris l'opposition sociale-démocrate, ont voté pour et 66 contre. Le gouvernement minoritaire de droite, soutenu par le parti d'extrême-droite les Démocrates de Suède (SD), a fait de la lutte contre la criminalité sa priorité depuis son arrivée au pouvoir en 2022.

Initialement il souhaitait abaisser l'âge à 13 ans mais avait retiré son projet en l'absence de majorité le soutenant.

Une grande partie des 126 autorités et ONG consultées pendant le processus législatif y étaient défavorables, y compris la police et l'administration pénitentiaire.

Un rapport d'experts commandé par le gouvernement avait recommandé de fixer à 14 ans l'âge de responsabilité pénale pour les infractions graves.

En outre, la réduction de peine dont bénéficiaient les jeunes diminue, ce qui signifie que les personnes de moins de 18 ans pourront désormais être condamnées à une peine maximale de 18 ans de prison. La loi entrera en vigueur le 10 septembre.

La Suède vote le 13 septembre pour renouveller son Parlement. Un sondage Demoskop publié dans le quotidien Svenska Dagbladet montre que l'écart entre les blocs a été divisé par deux, passant de 7,6 à 3,7 points. D'après cette enquête, les partis au gouvernement et l'extrême droite recueilleraient 46,9%, et les partis d'opposition 50,6%. (sda/ats/afp)