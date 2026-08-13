beau temps29°
DE | FR
burger
International
Justice

La Suède abaisse l'âge de la majorité pénale à 14 ans

Ce pays abaisse l'âge de la majorité pénale à 14 ans

Le Parlement suédois a adopté jeudi l'abaissement de l'âge de responsabilité pénale de 15 à 14 ans, à un mois des élections législatives. La loi entrera en vigueur le 10 septembre.
13.08.2026, 20:1713.08.2026, 20:17

Au Riksdag, 281 députés, y compris l'opposition sociale-démocrate, ont voté pour et 66 contre. Le gouvernement minoritaire de droite, soutenu par le parti d'extrême-droite les Démocrates de Suède (SD), a fait de la lutte contre la criminalité sa priorité depuis son arrivée au pouvoir en 2022.

Initialement il souhaitait abaisser l'âge à 13 ans mais avait retiré son projet en l'absence de majorité le soutenant.

Une grande partie des 126 autorités et ONG consultées pendant le processus législatif y étaient défavorables, y compris la police et l'administration pénitentiaire.

Un rapport d'experts commandé par le gouvernement avait recommandé de fixer à 14 ans l'âge de responsabilité pénale pour les infractions graves.

Lausanne perd deux piliers d’un vaste projet gastronomique

En outre, la réduction de peine dont bénéficiaient les jeunes diminue, ce qui signifie que les personnes de moins de 18 ans pourront désormais être condamnées à une peine maximale de 18 ans de prison. La loi entrera en vigueur le 10 septembre.

La Suède vote le 13 septembre pour renouveller son Parlement. Un sondage Demoskop publié dans le quotidien Svenska Dagbladet montre que l'écart entre les blocs a été divisé par deux, passant de 7,6 à 3,7 points. D'après cette enquête, les partis au gouvernement et l'extrême droite recueilleraient 46,9%, et les partis d'opposition 50,6%. (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
1
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
10
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
de Antoine Menusier
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
L'éclipse solaire en Suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Nigel Farage affronte un homme avec une poubelle sur la tête
Le trublion Nigel Farage devrait être réélu lors de l'élection partielle de Clacton, au Royaume-Uni. Il aura notamment pour adversaire le «comte Poubelle». Reportage sur place.
Le Plough, un pub de Great Bentley, dans le comté d’Essex, est l’un de ces charmants endroits de la campagne anglaise où le temps semble s’écouler plus lentement qu'ailleurs autour de plusieurs pintes. Des personnes d’un certain âge savourent tranquillement un agréable repas au pub, tandis que, dans le jardin, des visiteurs étrangers discutent avec le serveur sous un parasol.
L’article