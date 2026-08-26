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Meta va payer 16 milliards pour mettre fin à son procès

UFC Freedom 250 WASHINGTON, DC - June 14, 2026 : Mark Zuckerberg in attendance at UFC Freedom 250 at The White House South Lawn on June 14, 2026 in Las Vegas, NV. Photo by Louis Grasse/PXImages WASHIN ...
Mark Zuckerberg, directeur général de MetaImage: www.imago-images.de

Meta va payer 16 milliards pour mettre fin à son procès

Accusée d’avoir minimisé les risques de ses réseaux sociaux pour la santé mentale des jeunes, la multinationale de Mark Zuckerberg est parvenue à un accord avec les Etats américains.
26.08.2026, 16:1926.08.2026, 16:19

Meta a passé un accord amiable mercredi avec des dizaines d'Etats américains pour mettre fin à son procès, moyennant le versement de plus de 16 milliards de dollars. Le groupe californien est accusé d'avoir favorisé l'addiction de mineurs à ses réseaux sociaux.

La maison mère de Facebook et Instagram a également accepté de procéder à des changements significatifs dans le calibrage de ses produits pour les jeunes utilisateurs, selon un document versé mercredi au dossier, qui doit encore être validé par une juge fédérale d'Oakland (Californie). (jzs/ats/afp)

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