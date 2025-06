Donald Trump a une nouvelle adversaire

Kim Kardashian a publiquement condamné les expulsions massives d’immigrés «arrachés à leur famille», et «la peur» que le président américain fait régner à Los Angeles.

Désormais en couvre-feu partiel, la ville de Los Angeles, bastion progressiste et nid douillet des stars hollywoodiennes, est toujours le théâtre de colères et d’affrontements. Alors que Donald Trump a récemment décidé de déployer les Marines des Etats-Unis pour maîtriser ce qu’il considère comme «une anarchie menaçante», les protestations sont de plus en plus audibles en Californie.

En cause: les expulsions massives d’immigrés, menées au pas de charge par l’United States Immigration and Customs Enforcement.

En première ligne des résistants, Gavin Newsom, gouverneur démocrate de Californie. Le probable candidat à la présidentielle de 2028 s’insurge quotidiennement des décisions et des méthodes du locataire de la Maison-Banche et dénonce notamment des «expulsions arbitraires et au faciès».

Mais les manifestants et les politiciens démocrates ne sont pas les seuls à tirer la sonnette d’alarme. Parmi les personnalités les plus influentes de la côte ouest à ouvrir leur gueule pour signifier leur mécontentement, on trouve désormais Kim Kardashian.

Dans une story Instagram postée dans la nuit de mardi à mercredi, la businesswoman exprime en premier lieu son soutien pour «tous ces immigrés, ces personnes innocentes qui travaillent dur et qui sont arrachés à leur famille de manière inhumaine».

«Ayant grandi à Los Angeles, j'ai pu constater à quel point les immigrés font partie du tissu de cette ville. Ils sont nos voisins, nos amis, nos camarades de classe, nos collègues et notre famille» Kim Kardashian, sur Instagram

Si l’ex de Kanye West comprend le fait que l’United States Immigration and Customs Enforcement expulse «les immigrés criminels et violents», une fois que la mâchoire du trumpisme se referme sur des «personnes innocentes», nous «devons faire ce qui est juste».

«Quelle que soit votre position politique, il est évident que nos communautés prospèrent grâce aux contributions des immigrants» Kim Kardashian

La star de télé-réalité et sœur de Kylie Jenner ne veut pas «fermer les yeux», surtout quand «la peur et l’injustice empêchent les gens de vivre leur vie librement et en toute sécurité».

«Il DOIT y avoir un MEILLEUR moyen» Kim Kardashian

Sans jamais viser Donald Trump nommément, c’est évidemment sa politique qu’elle a étrillée cette nuit, dans une story encerclée par deux publicités pour la nouvelle collection de sa griffe Skims.

De quoi effrayer le président MAGA? On en doute.

(fv)