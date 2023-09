Un policier tué, un autre blessé, dans une attaque au Kosovo

Pourquoi l'UE et les Etats-Unis veulent punir le Kosovo

Le nord du Kosovo est le théâtre de troubles récurrents, et la tension s'y est brutalement accrue en mai lorsque les autorités kosovares ont décidé de nommer des maires albanais dans quatre municipalités à majorité serbe . Plus de 30 soldats de la Kfor, la force emmenée par l'Otan au Kosovo, ont été blessés fin mai dans des heurts avec des manifestants serbes.

«Le crime organisé, avec un soutien financier et logistique de responsables de Belgrade attaque notre pays»

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a immédiatement fustigé une attaque «menée par des professionnels, masqués et équipés d'armes lourde. Nous condamnons cette attaque criminelle et terroriste», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Il a ajouté:

Un policier a été tué et un autre blessé tôt dimanche près de la frontière serbe par des attaquants lourdement armés, a indiqué la police dans un communiqué.

