Jean-Luc Mélenchon, l'homme fort des négociations à gauche. Paris, 1er mai 2022. Image: EPA

Législatives 2022

L'accord entre le PS et les Insoumis est à bout touchant

En vue des législatives de juin en France, les socialistes sont le dernier parti à gauche à n'avoir toujours pas conclu d'accord définitif avec la France insoumise. Mais le deal résistera-t-il partout jusqu'au scrutin?

Les communistes ont signé. Les écologistes aussi. Il ne manque plus que le Parti socialiste. On apprend ce mercredi matin qu'un «accord de principe» a été trouvé entre les socialistes d'Olivier Faure et les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon, autour duquel une alliance électorale est en train de se bâtir en vue des élections législatives des 12 et 19 juin en France.

70 et pas 100

Comme avec les Verts et le communistes, les négociations avec le PS portent essentiellement sur le nombre de circonscriptions accordées aux candidats de ce dernier dans le cadre d'un accord électoral portant le nom de NUPES, pour Nouvelle union populaire écologique et sociale. Les socialistes exigeaient 100 circonscriptions (l'Assemblée nationale en compte 577). Ils en obtiendraient 70. Les discussions se poursuivent.

Tensions au PS

L'ancien premier ministre de François Hollande, le socialiste Bernard Cazeneuve, a annoncé qu'il quitterait le PS en cas d'accord électoral avec la FI. D'autres pontes socialistes pourraient quitter leur parti, qu'ils ne veulent pas voir «inféodé» à Jean-Luc Mélenchon, qu'ils considèrent «dangereux» entre autres pour ses déclarations favorables à la Russie de Poutine jusqu'il y a peu encore et pour ses accointances avec les «islamistes».

L'accord électoral en voie de finalisation débouchera-t-il sur du solide à l'Assemblée nationale? Si les formations contractantes s'entendent sur les questions sociales liées au pouvoir d'achat (salaire minimum net à 1400 euros) et à la retraite (à 60 ans), elles divergent sur d'autres points importants: le nucléaire (Fabien Roussel du Parti communiste est pour son maintien, les Verts et Mélenchon sont favorables à son abandon progressif) ou sur la laïcité.

Les menaces du communistes Roussel à propos de la laïcité

A ce propos, ce mercredi matin à l'antenne de la radio France Inter, Fabien Roussel a prévenu: des candidats communistes pourraient se maintenir face à d'autres candidats investis dans le cadre de l'accord mais dont l'engagement politique ou social serait jugé contraire à la laïcité par le PC. Le deal passé avec la France insoumise résistera-t-il partout jusqu'au scrutin de juin?