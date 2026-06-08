Soupçons de sabotage sur l’Ironman de Hambourg

De nombreux athlètes ont vu leur course compromise après la découverte de fragments métalliques sur la chaussée. Un acte de sabotage n’est pas exclu et la police a ouvert une enquête.

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L’incident s’est produit sur une portion du parcours cycliste, où plusieurs éclats métalliques ont été retrouvés sur l’asphalte. Selon les autorités, il s’agissait de très petites pièces métalliques de quelques millimètres seulement.

D’après la police, une cinquantaine de participants ont été contraints de s’arrêter à la suite de crevaisons ou de problèmes mécaniques. Certains médias avancent toutefois un bilan bien plus lourd, évoquant jusqu’à 150 triathlètes forcés d’interrompre leur épreuve. Le peloton professionnel n’a pas été touché par cet incident. L’Ironman de Hambourg accueille cette année les championnats d’Europe féminins de la discipline.

Des athlètes ont dû réparer leur vélo en pleine course. Image: KEYSTONE/DPA

La police reste pour l’heure très prudente sur les causes de l’incident. Interrogé sur les circonstances exactes, un porte-parole n’a pas souhaité faire de commentaires. Les hypothèses évoquant un acte délibéré ou une attaque ciblée relèvent, selon lui, de la «spéculation».

Contacté par le Hamburger Abendblatt, le centre opérationnel de la police a indiqué que les enquêteurs cherchent encore à déterminer si les fragments métalliques ont été volontairement dispersés sur la chaussée.

Selon le magazine spécialisé Triathlon, l’épreuve avait suscité le mécontentement de certains riverains. Des manifestations auraient eu lieu en marge de la compétition et plusieurs slogans hostiles à l’événement ont été aperçus sur des façades, notamment: «Vous nous privez de notre liberté».

(jcz/t-online)