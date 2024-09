Des secours transportent un blessé: des milliers de bipeurs ont explosé au même moment au Liban.

L'explosion des bipeurs fait craindre «une guerre de grande ampleur»

L'explosion simultanée des bipeurs des combattants du Hezbollah libanais a fait au moins neuf morts et des milliers de blessés mardi. Le Liban accuse Israël et le Proche-Orient redoute une nouvelle escalade de la violence.

Thomas Seibert, Istanbul / ch media

Plus de «International»

Des motards tombés au sol, des vendeurs et des clients de magasins fauchés par des explosions, l'ambassadeur d'Iran au Liban blessé: une attaque contre les bipeurs des membres du Hezbollah libanais a fait au moins neuf morts et près de 3000 blessées mardi à Beyrouth.

Le groupe paramilitaire et le gouvernement libanais ont immédiatement incriminé Israël. Le spectre d'un nouveau conflit entre Israël et le Hezbollah plane plus que jamais au Proche-Orient.

Pour rappel, vers 15h30 heure locale (14h30 heure suisse), des milliers de radios et de bipeurs ont explosé en même temps. Selon le New York Times, le Hezbollah utilisait les bipeurs depuis le début de la guerre de Gaza, redoutant que ses téléphones portables soient mis sur écoute par l'état hébreu.

L'organisation armée a acheté ces appareils récemment, a rapporté l'agence de presse Reuters. Quelqu'un les aurait équipés de petits explosifs avant leur livraison. Toujours selon les médias, des combattants, mais aussi des membres civils du Hezbollah en ont reçu. Certains auraient remarqué que les appareils devenaient très chauds peu avant les explosions. Celles-ci ont été déclenchées de manière centralisée par radio ou par un code.

Blessures aux mains, aux yeux et au ventre

Le ministre libanais de la Santé, Firas al-Abiad, a indiqué au journal L'Orient-Le Jour, qu'au moins neuf personnes avaient été tuées et plus de 2800 autres blessées. De nombreuses victimes ont été blessées aux mains, aux yeux et au ventre. Selon le Hezbollah, plusieurs miliciens, dont le fils d'un des dirigeants et une fillette de huit ans, figurent parmi les victimes. Des membres basés à Damas, la capitale syrienne, ont également été touchés.

Le Hezbollah constitue la milice la plus puissante du Moyen-Orient, avec des dizaines de milliers de combattants et des centaines de milliers de roquettes. Elle a annoncé des représailles contre Israël. Le gouvernement libanais a également accusé son voisin. Qui n'a, lui, fait aucun commentaire.

Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, le Hezbollah, équipé par l'Iran, se livre à des combats sporadiques avec Israël le long de la frontière afin de soutenir la lutte du Hamas. De son côté, Israël a assassiné plusieurs hauts responsables du Hezbollah lors de frappes aériennes au cours des derniers mois, tuant de nombreux civils dans des zones résidentielles de Beyrouth.

Récente intensification des combats

«On observe les signes d'une escalade majeure depuis quelque temps déjà. Le Hezbollah a intensifié ses tirs ces dernières semaines et a également visé de plus en plus de cibles en Israël qui n'avaient pas été évacuées jusque-là. Les événements de mardi augmentent clairement la probabilité d'une guerre de plus grande ampleur entre Israël et le Hezbollah». Kristof Kleemann, chef de projet de la Fondation Friedrich Naumann à Jérusalem et ancien directeur du bureau de la Fondation à Beyrouth.

Lors de leur dernier affrontement direct en 2006, les troupes israéliennes avaient largement pénétré sur le territoire adverse. De nombreux Libanais avaient alors rendu le Hezbollah responsable des ravages causés par la guerre. Depuis, les deux ennemis s'efforcent de ne pas laisser leur confrontation dégénérer en une nouvelle guerre. Mais avec les combats de ces derniers mois et l'attaque des bipeurs, on peut désormais se demander si une ligne rouge a été franchie.

Le Hezbollah en ressort affaibli: les explosions ont paralysé une partie de son réseau de communication, limitant les possibilités de préparer des attaques coordonnées contre Israël ou de repousser une offensive de grande envergure. En outre, Israël a mis au jour une faiblesse de son adversaire: les explosions ont montré à quel point le Hezbollah était infiltré par les services secrets israéliens.

«Si c'est un coup d'Israël, il s'agit alors d'une opération de renseignement très impressionnante» Heiko Wimmen, chef de projet pour la Syrie, l'Irak et le Liban auprès du groupe de réflexion International Crisis Group.

Traduit et adapté par Valentine Zenker