Une ministre libyenne suspendue pour une rencontre diplomatique

La ministre libyienne suspendue Najla al-Manghoush (droite), ici en compagnie de Giorgia Meloni, à Tripoli. Keystone

Plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël, ce qui explique cet incident qui s'est transformé en suspension.

Le chef du gouvernement libyen a suspendu sa ministre des affaires étrangères, après l'annonce dimanche d'une rencontre avec son homologue israélien la semaine dernière. Des mouvements de protestation contre cette entrevue ont éclaté à Tripoli et dans d'autres villes libyennes.

<strong>La ministre Najla al-Mangoush «est suspendue provisoirement» et soumise à une «enquête administrative» par une commission présidée par la ministre de la justice, a annoncé le gouvernement d'Abdelhamid Dbeibah dimanche soir.

Quelques heures auparavant, le ministre israélien des affaires étrangères Eli Cohen avait annoncé s'être entretenu à Rome la semaine passée avec son homologue libyenne lors d'une rencontre «inédite»:

«J'ai parlé avec la ministre des affaires étrangères du grand potentiel que représentent les relations entre les deux pays»

«Ce qui s'est passé à Rome a été une rencontre fortuite et non officielle, au cours d'une rencontre avec son homologue italien [Antonio Tajani], qui n'a comporté aucune discussion, accord ni consultation», a réagi le ministère des affaires étrangères libyen.

Pas de relations diplomatiques

La ministre a rappelé «de manière claire et sans ambiguïté la position de la Libye à l'égard de la cause palestinienne», a assuré le ministère. Elle a «refusé de s'entretenir avec une quelconque partie représentant l'entité israélienne» et est «restée catégoriquement ferme sur cette position».

Israël a normalisé ces dernières années ses relations avec certaines nations arabes, dans le cadre des accords d'Abraham sous l'égide des Etats-Unis. Cependant, la politique actuelle du gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou a fait l'objet de critiques des pays arabes à la suite de la vague de violences en Cisjordanie occupée ainsi que face à la poursuite de la colonisation dans ce territoire. (ats/jch)