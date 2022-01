Voici Molly, la jeune célibataire américaine, se prenant en photo à Times Square, avec l'affiche publicitaire commandée par Beth, sa maman.

Pour l'aider à trouver l'amour, sa mère l'affiche en géant sur Times Square

Vous êtes en quête d'amour? Demandez à votre maman de vous afficher sur Times Square, qui sait, sur un malentendu... ça peut marcher. C'est ce qui est arrivé à Molly, une jeune Américaine.

Beth, une Américaine de 61 ans, atteinte d'un cancer métastatique, souhaite que sa fille Molly soit «laissée entre de bonnes mains», comme elle le rapporte au New York Post. Pour ce faire, quelle meilleure idée que de l'afficher à Times Square, sur le plus grand carrefour publicitaire du monde, à New York?

La semaine dernière, Beth a demandé l'installation d'une publicité de quatre mètres sur quatre, sur laquelle on pouvait lire «sortez avec ma fille». Evidemment, on y retrouvait également une photo de Molly, son âge et l'URL qui redirigeait vers son profil de rencontre. Le chef-d'œuvre 👇.

Petite pub pour la maman par la même occasion, ni vu ni connu. Image: Twitter

Par souci de détérioration de son état de santé, Beth aimerait avoir la chance de voir sa fille s'installer, et qui sait, se marier (au passage). Elle a donc pris les devants en lui créant un profil sur l'application de rencontre Wingman. Mais ce n'est pas tout, histoire de l'aider encore un peu, pourquoi ne pas laisser sa famille et ses amis apporter leur témoignage aux utilisateurs? Trop génial!

Heureusement, Molly l'a plutôt bien pris, puisqu'elle apprécie le geste de sa maman, comme elle le raconte au Post:

«Je laisse ma mère s'amuser à filtrer les profils et les réponses. J'apprécie une relation comme celle de mes parents, où ils discutent de tout et font preuve de beaucoup de gentillesse»

Beth et Molly ont pu découvrir le panneau d'affichage ensemble, sur place, le week-end dernier. «Nous sommes sorties d'un Uber, nous avons tourné au coin de la rue et Molly était là. Nous avons toutes les deux bondi d'excitation. La plupart des gens ont quinze minutes de gloire. Mais nous, nous avons droit à un mois entier», raconte Beth.

Pendant qu'elles étaient occupées à glousser, un agent de la police de New York s'est arrêté, a regardé le panneau d'affichage, a regardé Molly, a dit Hé, «c'est toi là-haut» - et a «commenté à quel point ma fille est belle», a ajouté Beth. Malheureusement, elles n'ont pas obtenu son numéro. La prochaine sera la bonne, on y croit Molly! (chl)