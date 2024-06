On a des nouvelles des chevaux qui ont semé le chaos à Londres

Rappelez-vous, le 24 avril dernier, des chevaux de l'armée britannique se sont échappés avant de semer le chaos au centre de Londres. Plusieurs vidéos ont montré des équidés paniqués et blessés, dont l'un d'entre eux couvert de sang. Mais tout va mieux.

Plus de «International»

Bonne nouvelle. Selon les informations publiées par l'armée britannique, les chevaux qui avaient semé le chaos au cœur de Londres vont bien et vivent même leur meilleure vie. Si trois d'entre eux sont déjà retournés au travail en pleine santé, et devraient même participer au défilé du 15 juin avec le roi Charles III, les deux restants – Cavalry Black Trojan et Cavalry Grey Vida, vus en liberté et couverts de sang dans les rues de Londres – continuent leur convalescence dans les meilleures conditions possibles.

On vous en parlait ici 👇 Des chevaux militaires fous sèment le chaos à Londres

«Pour les chevaux, ce rétablissement remarquable est dû en grande partie aux excellents soins internes qu'ils ont reçus de la part des vétérinaires dévoués de l'armée et à l'incroyable soutien spécialisé fourni par le Horse Trust» Armée britannique army.mod.uk

Immédiatement après l'incident, tous les soldats et chevaux blessés ont reçu des soins médicaux d'urgence. Les chevaux ont ensuite été placés sous la surveillance constante des experts vétérinaires de l'armée avant d'être amenés à l'écart de la ville.

Des images qui ont de quoi réchauffer notre petit cœur et nous donner le sourire ❤️

On a des nouvelles des chevaux qui s'étaient échappés à Londres Vidéo: watson

«Effrayés» par un bruit de construction

C'est lors de leur promenade matinale quotidienne que les cavaliers, les Life Guards du Household Cavalry Mounted Regiment, ont perdu le contrôle de leur monture. Les chevaux ont été effrayés par des gravats de construction tombés d'une hauteur proche d'eux dans un tunnel en plastique.