Les images glaçantes de l'ouragan Ian qui déferle sur la Floride

Avant l'arrivée de l'ouragan, les habitants de la Floride se sont précipités pour monter à bord de leurs maisons, ranger leurs biens précieux aux étages supérieurs et rejoindre de longues files de voitures quittant le rivage, rapporte l'agence NPR.

Ian vient officiellement de frapper la Floride, provoquant «une onde de tempête catastrophique, des vents et des inondations dans la péninsule» comme annoncé par le National Hurricane Center (NHC).

C'est la pire tempête que la Floride avait connu depuis 100 ans. Mercredi soir (heure suisse), l'ouragan Ian poursuivait inexorablement sa progression sur la côte est des Etats-Unis, donnant lieu à des pluies torrentielles, des vents dévastateurs et des images hors-du-commun.

Tremble Poutine! Wali le sniper-star est de retour avec ses flingues

On l'appelle le «sniper aux 40 morts par jour». Après avoir passé quelques mois en Ukraine, risqué la mort (et même été déclaré mort par le Kremlin), le Canadien est de retour au front. Dans quel but?

C'est le guerrier solitaire le plus connu au monde depuis le début de l'agression de Poutine. Wali, à la fois tireur d'élite professionnel et people des tranchées, avait fait beaucoup parler de lui au moment de rejoindre pour la première fois l'Ukraine pour filer un coup de main à l'armée de Zelensky. Aujourd'hui, le Canadien qui se fait appeler le «sniper aux 40 morts par jour» est de retour sur le champ de bataille, après une petite pause méritée, en famille, de l'autre côté de l'Atlantique.