11 morts et 20 disparus à cause d'un cyclone au Brésil

Image: Shutterstock

Onze personnes sont mortes après le passage d'un cyclone entre jeudi et vendredi dans l'extrême-sud du Brésil, a annoncé samedi le gouvernement local. Des milliers de logements ont été endommagés.

«Dix-huit personnes sont toujours portées disparues à Caraa et deux à Tres Forquilhas», deux localités de l'est de la région, a indiqué dans un communiqué le gouvernement de l'Etat du Rio Grande du Sud, frontalier de l'Uruguay et de l'Argentine.

En prévention, 602 habitants avaient été évacués des zones à risques. Au total, 2330 ont vu leur logement endommagé.

Le gouverneur de l'Etat s'est rendu samedi en hélicoptère dans les zones les plus durement touchées, accompagné notamment des secours. A Caraa, un centre communautaire a été transformé en auberge pour accueillir les centaines de sinistrés.

«La situation à Caraa nous préoccupe profondément. Il est fondamental que nous puissions [...] cartographier rapidement les principales zones touchées et identifier ceux qui ont besoin d'aide» Le gouverneur de l'Etat

(chl/ats)