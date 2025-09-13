en partie ensoleillé18°
Madrid

Une explosion fait 21 blessés dans un bar de Madrid

epa12206536 A Spanish Guardia Civil van carries former Ruling Socialist Party member Santos Cerdan to Soto del Real prison in Madrid, Spain, 30 June 2025, following a Supreme Court order on the ground ...
Keystone

Une explosion fait 21 blessés dans un bar de Madrid

Samedi, une violente déflagration a ravagé un bar du quartier de Vallecas, causant des blessures à 21 personnes, dont trois grièvement, tandis que les pompiers poursuivaient le déblaiement des débris.
13.09.2025, 19:2213.09.2025, 19:22


Une explosion a ravagé un bar à Madrid samedi, blessant 21 personnes, dont trois grièvement, ont annoncé les services d'urgence espagnols.

Les pompiers étaient toujours en cours de déblaiement des débris dans l'établissement situé dans le quartier Vallecas de la capitale, ont précisé dans l'après-midi les services d'urgence de Madrid sur X, dans une publication montrant des images du plafond partiellement effondré du bar et des briques éparpillées au sol.

L'Espagne suggère de sanctionner les équipes sportives israéliennes

Les portes de l'établissement ont été arrachées de leurs charnières, et des éclats de verre éparpillés jusque dans la rue.

Les services de la protection civile et du personnel médical ont soigné 21 personnes, dont trois se trouvaient dans un état «grave» et deux dans un état «potentiellement grave», selon les services d'urgence.

Des chiens renifleurs et des drones ont été déployés pour aider lors de l'intervention, ont-ils ajouté. (tib/ats)

