McDonald's prive la Suisse de son nouveau Happy Meal pour adultes

La série Friends fête cette année son 30e anniversaire. Une raison suffisante pour la chaîne de burgers américaine de jouer la carte du marketing à fond.

Ceux qui ont regardé la télévision dans les années 90 n'ont pas pu passer à côté d'eux: Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey et Phoebe - les «Friends» de la série culte américaine du même nom. Pendant dix saisons, le show a garanti à la chaîne NBC des taux d'audience de rêve et à ses actrices et acteurs des salaires allant jusqu'à 1 million de dollars par épisode. La jeune génération a redécouvert ces dernières années - notamment pendant la pandémie - les joyeux amis de New York sur les portails de streaming.

Le premier épisode a été diffusé en 1994, il y a donc 30 ans. La chaîne américaine de restauration rapide McDonald's célèbre cet anniversaire avec une boîte Happy Meal spéciale pour adultes.

Et le menu aura aussi ses figurines.

Comme le rapporte le portail de divertissement américain «Deadline», la boîte, habituellement destinée aux enfants, contient le menu habituel, ainsi que des petites figurines à collectionner représentant les six personnages. Il y a une sauce spéciale: «Monica's Marinara», nommée d'après Monica Geller, jouée par Courtney Cox.

Des Happy Meals «Friends» en Suisse?

Mais certains fans risquent d'être déçus: le coffret spécial anniversaire n'est pour l'instant disponible qu'en Espagne. Selon l'article de «Deadline», la raison de ce choix n'est pas claire, pas plus que la question de savoir si le menu sera également proposé ailleurs.

Interrogée, une porte-parole de McDonald's Suisse indique que l'action n'est pas prévue dans notre pays. Le spot publicitaire peut au moins être visionné sur Youtube. On y voit des acteurs espagnols dans le rôle de «Friends». Et là, au lieu de «How you doin'?», le Joey de McDonald's demande naturellement «Como va eso?»

Pendant ce temps, la chaîne américaine HBO Max, qui a racheté à Netflix les droits de diffusion de la série en 2019 pour 425 millions de dollars, continue à amasser de l'argent avec «Friends».