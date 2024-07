En 1994, le premier épisode de Friends a été diffusé. Image: nbc

Voici 30 Fun Facts pour les 30 ans de «Friends»

Vous avez regardé Friends en boucle, et vous avez l'impression d'être incollable sur le sujet? Lisez tout de même cet article, car vous ne connaissez probablement pas encore ces 30 faits amusants sur cette sitcom bien-aimée.

Corina Mühle

Cela fait déjà presque 30 ans que le premier épisode de Friends a été diffusé (c'était le 22 septembre 1994, si vous tenez à connaitre la date exacte). 30 ans que des millions de fans ont adopté Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey et Ross dans leur cœur. L'engouement pour la série se poursuit encore aujourd'hui, la sitcom étant l'une des séries les plus populaires sur Netflix.

Pour le 30e anniversaire, voici 30 faits que vous ne connaissiez probablement pas jusqu'à présent:

De nombreux noms ont été discutés pour la série, avant que les producteurs ne se mettent d'accord sur Friends: Friends Like Us, Six of One, Across the Hall, Once Upon a Time in the West Village, et Insomnia Café...

Lorsque l'épisode pilote a été diffusé, la série s'appelait encore Friends Like Us.

La chanson d'introduction aurait dû être à l'origine Shiny Happy People de REM.

Phoebe et Chandler étaient à l'origine des personnages secondaires.

Dans une phase précoce de développement, il a été envisagé de rendre Chandler gay. Et quand Lisa Kudrow et Courteney Cox ont lu leurs scénarios pour la première fois, elles ont pensé que Chandler était gay.

Ce ne sont pas Ross et Rachel, mais Monica et Joey qui devaient former le couple principal.

Le fameux canapé orange de Central Perk a été trouvé dans le sous-sol des studios Warner Bros.

Joey, Chandler, Monica, Rachel, Ross et Phoebe sur le canapé orange de leur café préféré, le Central Perk. Image: nbc

Ellen DeGeneres s'est vu proposer le rôle de Phoebe, mais elle l'a refusé.

Courteney Cox est la seule des actrices principales à n'avoir jamais été nominée aux Emmy Awards dans la série.

James Michael Tyler (qui joue Gunther) a été le seul figurant à obtenir un rôle fixe. Ceci parce qu'il savait comment utiliser la machine à Espresso. Tyler travaillait comme barista lorsqu'il a été casté pour Friends.

Gunther est célèbre pour ses chemises colorées et ses cheveux blonds - et pour le fait qu'il est amoureux de Rachel. Image: nbc

Avant la diffusion du premier épisode, les six amis se sont envolés pour Las Vegas afin de profiter de leur «dernière soirée dans l'anonymat». Environ six ans plus tard, ils sont retournés au Caesar's Palace pour tourner le mariage de M. Rachel et Mme Ross.

Ross a eu 29 ans pendant trois ans. Au cours d'une saison, il a même fêté deux anniversaires.

Le réfrigérateur de l'appartement de Monica était en parfait état de marche et a été rempli de boissons pour les acteurs et l'équipe.

Les célèbres amis se réunissent souvent dans l'appartement de Monica pour manger ensemble. Image: nbc

Matt LeBlanc a commencé à grisonner dans sa vingtaine et a dû se teindre les cheveux pendant la série.

En moyenne, le tournage de chaque épisode a duré cinq heures.

Bruce Willis est apparu gratuitement dans Friends après avoir perdu un pari avec Matthew Perry. Bruce était pourtant déjà prévu pour une apparition en tant qu'invité dans la série et a fait don de l'argent qu'il a gagné avec Friends à des œuvres caritatives.

Bruce Willis joue le petit ami de Rachel et le père de la petite amie de Ross. Image: nbc

Les producteurs voulaient que Courteney Cox joue le rôle de Rachel. Elle a cependant estimé que Monica lui convenait mieux.

Le dernier épisode a été vu par 52,46 millions de téléspectateurs, ce qui en fait la quatrième finale télévisée la plus regardée de l'histoire américaine. Il est amusant de constater qu'il ne s'agit pas de l'épisode de Friends le plus regardé. Celui-ci a été diffusé en 1996 et s'appelle The One After The Superbowl.

Lors de la première saison, les six potes du petit écran ont reçu un salaire de 22 500 dollars par épisode. En 1997, le groupe a négocié son salaire à 100 000 dollars. A la fin de la série, chacun d'entre eux a reçu un million de dollars par épisode. Ils étaient le premier groupe de télévision où tous gagnaient exactement la même chose et négociaient leurs salaires ensemble.

Le fait que Maggie Wheeler, dans le rôle de Janice, dise «Oh My God» n'était pas prévu dans le scénario. Elle l'a inventé par hasard et a dû ensuite le dire à chacune de ses apparitions.

Maggie Wheeler campe la tonitruante Janice. Image: nbc

Dans la finale de la série, la clique parle du fait qu'ils ont tous vécu à un moment ou à un autre dans l'appartement de Monica. Mais ils ont aussi tous vécu dans l'appartement de Chandler et Joey.

Bien que Friends soit l'une des séries les plus célèbres dont l'action se déroule à New York, aucune scène n'a été tournée dans la Grosse Pomme. Le tournage s'est déroulé en studio ou dans la ville de Los Angeles.

Le mariage de Carol et Susan est l'un des premiers mariages lesbiens à avoir été diffusé à la télévision aux Etats-Unis. Et ce, 15 ans avant que le mariage homosexuel ne soit légalisé à New York. Les producteurs s'attendaient à de fortes critiques, mais ils n'ont reçu que deux appels téléphoniques négatifs.

Susan (jouée par Jessica Hecht) et Carol (jouée par Jane Sibbett) lors de leur mariage. Image: nbc

Jon Favreau s'est vu proposer le rôle de Chandler, mais il l'a refusé. Plus tard, il a joué Pete, l'un des amis de Monica.

L'identité du «gros tout nu» n'a été révélée qu'en 2016. Le «gros tout nu» est souvent mentionné dans le show, mais les spectateurs ne voient jamais son visage - et donc celui de l'acteur. Le Huffpost a révélé, après une année d'enquête, qu'il était joué par Jon Haugen.

Dans l'épisode où Monica et Chandler se marient, Rachel cherche une personne pour célébrer le mariage, Joey étant bloqué au travail. Ce faisant, elle tombe sur un mariage grec-orthodoxe qui se déroule au même endroit.

En dehors de la cérémonie, un panneau indique «Anastas(s)akis Papasifakis Reception». «Anastasakis» est en fait le véritable nom de famille de Jennifer Aniston, dont le père est originaire de Grèce.

Le père de Jennifer Aniston a raccourci «Anastasakis» en «Aniston» lorsqu'il a déménagé aux États-Unis. Image: nbc

La grossesse de Lisa Kudrow a été intégrée dans le scénario. Rappelez-vous: Phoebe était la mère porteuse de son frère. En revanche, la grossesse de Courteney Cox n'a pas été intégrée. L'actrice a porté des vêtements amples et des écharpes sur le plateau pendant sa grossesse.

Le père de Matthew Perry a fait une apparition en tant qu'invité dans la saison 4. Il jouait le père de Joshua, le petit ami de Rachel.

John Bennett Perry fait une brève apparition dans la quatrième saison. Image: nbc

Au début, Lisa Kudrow détestait jouer de la guitare. Elle a suggéré que Phoebe joue du bongo à la place.

Une fois le tournage terminé, les six stars ont emporté chez eux un morceau du trottoir devant le Central Perk.