Le prix Nobel de médecine va à deux Américains

«Les Russes disent qu'ils se battront jusqu'au bout: c'est une connerie»

Expert de la guerre en Ukraine, l'allemand Nico Lange suit de près l'évolution de la situation sur le terrain. Pour lui, la peur d'une escalade avec Poutine est infondée. Il nous livre sa vision de l'après-conflit et analyse la politique d'Olaf Scholz. Interview.



Nico Lange, 49 ans, est l'un des experts les plus renommés en matière militaire, notamment sur le front en Ukraine. Nous avons rencontré ce spécialiste du forum de la Conférence de Munich sur la sécurité et du think tank Centre for european policy studies (Centre pour l'étude des politiques européennes), basé à Bruxelles.