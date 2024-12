Les écureuils cachent une facette redoutable

Cette nouvelle étude est la première à montrer que la chasse est bien un comportement répandu chez des écureuils. Les chercheurs ont ainsi observé des écureuils tendre des embuscades à leurs proies, même s'ils se contentent le plus souvent de les poursuivre avant de bondir et de leur mordre le cou. L'étude laisse toutefois plusieurs questions en suspens. Les auteurs espèrent notamment découvrir à quel point la chasse est un comportement répandu parmi les espèces d'écureuils , si elle se transmet des parents aux petits et comment elle affecte leurs écosystèmes. (mbr/ats)

Les observations ont été réalisées cet été, au cours de la 12e année d'une étude à long terme menée au parc régional de Briones, en Californie. Entre juin et juillet, les chercheurs ont enregistré 74 interactions entre des Spermophiles de Californie - une espèce d'écureuil - et des campagnols, dont 42% impliquaient une chasse active.

«Les écureuils sont l'un des animaux les plus familiers pour les humains. Nous les voyons juste sous nos fenêtres et interagissons régulièrement avec eux», souligne-t-elle. Pourtant, «nous n'avions jamais observé ce comportement», qui montre «qu'il y a tellement plus à apprendre sur l'histoire naturelle du monde qui nous entoure».

Empêtré dans le scandale d'espionnage, Andrew envisage de «déménager»

Embourbé dans une énième affaire qui secoue à la fois l'Etat et la Couronne britannique, Andrew, le prince déchu, a été prié de faire profil bas et de se tenir à l'écart du reste de la famille royale le jour de Noël. Retour sur ce nouveau scandale, qui mêle soupçons d'espionnage, entre maladresse et haute trahison potentielle.

On ignore si un enseignant a un jour inscrit dans le carnet du petit prince Andrew qu'il avait «touché le fond, mais creuse encore». Le duc d'York, 64 ans, semble en tout cas s'évertuer à illustrer cette maxime. Un scandale succède à un autre pour l'homme qui fut, autrefois, un héros de guerre et le «fils chouchou» de Sa Majesté la reine Elizabeth. Désormais condamné à se terrer dans son manoir bien-aimé de Royal Lodge, le duc d'York devra passer les fêtes loin, très loin des regards du public – et de sa propre famille.