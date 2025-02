Des gens manifestent à Washington contre la fermeture d'USAID. image: Will Oliver/EPA

Musk porte «le coup de grâce» aux ennemis de Poutine et Orban

Supprimé par Elon Musk, le programme USAID soutenait des médias indépendants œuvrant contre des régimes autocratiques, notamment en Europe de l'Est. De quoi faire les affaires de la Russie et de la Hongrie.

Remo Hess, Bruxelles / ch media

Dans la Russie de Vladimir Poutine, la liberté d'expression et les médias indépendants n'existent plus depuis longtemps. Mais il existe encore des journalistes russes en exil qui font des reportages critiques sur leur pays. Ils travaillent par exemple pour le portail Internet Meduza, dont le siège principal se trouve à Riga, en Lettonie.

Mais aujourd'hui, Meduza risque aussi de disparaître. Et c'est la faute d'Elon Musk, ou, plus spécifiquement, de son arrêt du programme de développement global USAID, qu'il a mis en veilleuse avec la bénédiction du président américain Donald Trump.



Plus de 6000 journalistes

USAID a jusqu'ici soutenu des organisations médiatiques non gouvernementales dans plus de 30 pays. Selon l'ONG Reporters sans frontières, plus de 6000 journalistes et plus de 700 rédactions ont été aidés par ce programme. Un budget total de 268 millions de dollars était prévu à cet effet pour 2025.

Le rayon d'action d'USAID est mondial, de la Birmanie aux Balkans en passant par le Maghreb. L'objectif du programme est d'avoir des «médias indépendants» et de favoriser «la libre circulation de l'information». En 2022, peu après l'invasion de l'Ukraine, USAID a annoncé vouloir à nouveau développer ses activités en Europe. L'accent a été mis sur l'Europe de l'Est dans le contexte de l'intensification des campagnes de désinformation russes.

En Ukraine, la crainte d'effets dévastateurs

En Ukraine notamment, de nombreux médias et organisations indépendants sont cofinancés par le programme. Neuf portails d'information ukrainiens sur dix reçoivent une aide internationale, dont la plus grande partie provient d'USAID. Parmi eux, le journal en ligne anglophone Kyiv Independent, considéré comme fiable et largement indépendant.

USAID est également active en Hongrie, où le Premier ministre Viktor Orbán a créé depuis des années un environnement hostile aux journalistes critiques à l'égard du gouvernement. Différents portails en ligne et d'investigation hongrois reçoivent un soutien direct ou indirect. Des médias biélorusses en exil et de nombreuses organisations en Géorgie ainsi qu'en République de Moldavie ont aussi pu compter sur des aides d'USAID.

USAID est une «organisation criminelle», selon Musk

Pour Elon Musk, ce sont autant de mauvais investissements. USAID est une «organisation criminelle» et paie «des organisations médiatiques pour diffuser leur propagande», assure l'homme le plus riche du monde sur sa plate-forme X. Son patron, Donald Trump, est du même avis. Celui-ci flaire même une conspiration dans le cadre de laquelle «des milliards ont été volés».

Sans surprise, le gouvernement de Budapest s'est montré ravi. Viktor Orbán a déclaré X:

«Pendant trop longtemps, nous avons dû supporter les champions des droits de l'homme ultra-progressistes et autoproclamés des médias grand public» Viktor Orbán

Et bien entendu, Moscou s'est également réjoui. Dmitri Medvedev a félicité Elon Musk et salué «l'action intelligente» de «débrancher» USAID. USAID aurait été une «machine à s'ingérer» dans les affaires étrangères, a également réagi la porte-parole du Kremlin, Maria Zakharova.

Derk Sauer, le fondateur du Moscow Times, exilé depuis 2022, voit dans l'action menée par Elon Musk un grand paradoxe. Vladimir Poutine s'emploie depuis longtemps à combattre les médias indépendants.

«Quelle ironie! C'est le pays de la liberté d'expression, les Etats-Unis, qui leur porte aujourd'hui le coup de grâce»

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci