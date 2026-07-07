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Jusqu'à quand la canicule durera-t-elle? MétéoSuisse répond

La canicule se réinstalle en Suisse romande, ce qui dit MétéoSuisse
La canicule s'installe dans la durée.Image: montage watson

Voici quand la canicule sera la plus «difficile à supporter» en Romandie

La Suisse romande replonge dans la canicule. MétéoSuisse a placé la plupart des régions du Plateau romand en degré de danger 3 à partir de mardi.
07.07.2026, 11:5007.07.2026, 13:01

A peine remise de l'épisode caniculaire de la fin juin, la Suisse romande s'apprête à affronter une nouvelle vague de chaleur. MétéoSuisse a émis un avis de canicule de degré 3 sur 5 pour la plupart des régions du Plateau romand, valable dès ce mardi. Un préavis du même niveau a également été publié pour la plaine du Rhône.

Cette nouvelle séquence est liée à l'installation d'un puissant anticyclone sur l'Europe de l'Ouest, écrit l'organe fédéral. Selon les prévisions, les températures grimperont rapidement , dès mardi, et devraient rester durablement élevées tout au long de la semaine.

Une nouvelle canicule de degré 3 s&#039;installe en Suisse romande
Distribution de la pression et de la température vers 1500 m pour le 7 juillet à 12 UTC.Image: météosuisse

Jusqu'à 35°C pendant plusieurs jours en Suisse romande

Les maximales devraient osciller entre 33 et 35°C dans une grande partie de la Suisse romande, notamment à Genève, Payerne et Sion. Si les températures de l'après-midi resteront relativement stables, les nuits deviendront de plus en plus difficiles à supporter.

Une nouvelle canicule de degré 3 s&#039;installe en Suisse romande
Evolution de la température pour Genève (en haut), Sion (au milieu) et Payerne (en bas) jusqu’au dimanche 12 juillet.Image: météosuisse

Les minimales passeront progressivement d'environ 15°C en début de semaine à près de 20°C dès la fin de la semaine.

«Cela est surtout dû à l’augmentation de l’humidité, qui va diminuer le refroidissement nocturne, en plus de rendre l’atmosphère plus lourde et donc la chaleur plus difficile à supporter.»
MétéoSuisse
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Une atmosphère plus lourde favorisera également le développement d'orages à partir de vendredi. Ceux-ci pourraient localement faire baisser les températures en fin de journée, sans pour autant mettre un terme à la canicule.

La canicule pourrait durer longtemps en Romandie

Pour l'heure, l'avis de degré 3 est valable jusqu'au lundi 13 juillet. Mais MétéoSuisse prévient que cet épisode pourrait se prolonger. Les scénarios actuels montrent que les températures pourraient rester très élevées au cours de la semaine suivante, avec des maximales pouvant encore approcher les 36°C et des nuits proches de 20°C.

L'incertitude reste toutefois importante à partir du 16 juillet. Selon les différents modèles, les températures maximales pourraient aussi bien redescendre autour de 25°C que se maintenir à des niveaux caniculaires. MétéoSuisse indique qu'une nouvelle évaluation de la situation sera effectuée lundi prochain.

La canicule se réinstalle en Romandie, ce qui dit MétéoSuisse
Il existe un «fort danger» de sécheresse en Suisse.Image: météosuisse

Interdiction des feux de forêts dans certains cantons

En parallèle à ces températures élevées, le territoire souffre d'un manque d'eau criant. MétéoSuisse a placé une grande partie du pays en alerte de danger 4 pour la sécheresse ainsi que le risque d'incendies de forêt. En conséquence, il est interdit de faire du feu dans les cantons romands de Fribourg, Neuchâtel et Valais, ainsi que les cantons d'Argovie, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Berne, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Fribourg, de Glaris, des Grisons, de Lucerne, de Saint-Gall, de Schaffhouse, de Soleure, du Tessin, d'Uri et de Zurich.

La canicule se réinstalle en Romandie, ce qui dit MétéoSuisse
Les feux sont interdits dans de nombreux cantons.Image: météosuisse

Comme lors des précédents épisodes de chaleur, les autorités recommandent de boire régulièrement, d'éviter les efforts physiques durant les heures les plus chaudes et de porter une attention particulière aux personnes âgées, aux jeunes enfants et aux personnes fragiles. (hun)

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source: universal images group editorial / reda&amp;co
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