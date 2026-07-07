Voici quand la canicule sera la plus «difficile à supporter» en Romandie
A peine remise de l'épisode caniculaire de la fin juin, la Suisse romande s'apprête à affronter une nouvelle vague de chaleur. MétéoSuisse a émis un avis de canicule de degré 3 sur 5 pour la plupart des régions du Plateau romand, valable dès ce mardi. Un préavis du même niveau a également été publié pour la plaine du Rhône.
Cette nouvelle séquence est liée à l'installation d'un puissant anticyclone sur l'Europe de l'Ouest, écrit l'organe fédéral. Selon les prévisions, les températures grimperont rapidement , dès mardi, et devraient rester durablement élevées tout au long de la semaine.
Jusqu'à 35°C pendant plusieurs jours en Suisse romande
Les maximales devraient osciller entre 33 et 35°C dans une grande partie de la Suisse romande, notamment à Genève, Payerne et Sion. Si les températures de l'après-midi resteront relativement stables, les nuits deviendront de plus en plus difficiles à supporter.
Les minimales passeront progressivement d'environ 15°C en début de semaine à près de 20°C dès la fin de la semaine.
Une atmosphère plus lourde favorisera également le développement d'orages à partir de vendredi. Ceux-ci pourraient localement faire baisser les températures en fin de journée, sans pour autant mettre un terme à la canicule.
La canicule pourrait durer longtemps en Romandie
Pour l'heure, l'avis de degré 3 est valable jusqu'au lundi 13 juillet. Mais MétéoSuisse prévient que cet épisode pourrait se prolonger. Les scénarios actuels montrent que les températures pourraient rester très élevées au cours de la semaine suivante, avec des maximales pouvant encore approcher les 36°C et des nuits proches de 20°C.
L'incertitude reste toutefois importante à partir du 16 juillet. Selon les différents modèles, les températures maximales pourraient aussi bien redescendre autour de 25°C que se maintenir à des niveaux caniculaires. MétéoSuisse indique qu'une nouvelle évaluation de la situation sera effectuée lundi prochain.
Interdiction des feux de forêts dans certains cantons
En parallèle à ces températures élevées, le territoire souffre d'un manque d'eau criant. MétéoSuisse a placé une grande partie du pays en alerte de danger 4 pour la sécheresse ainsi que le risque d'incendies de forêt. En conséquence, il est interdit de faire du feu dans les cantons romands de Fribourg, Neuchâtel et Valais, ainsi que les cantons d'Argovie, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Berne, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Fribourg, de Glaris, des Grisons, de Lucerne, de Saint-Gall, de Schaffhouse, de Soleure, du Tessin, d'Uri et de Zurich.
Comme lors des précédents épisodes de chaleur, les autorités recommandent de boire régulièrement, d'éviter les efforts physiques durant les heures les plus chaudes et de porter une attention particulière aux personnes âgées, aux jeunes enfants et aux personnes fragiles. (hun)